В Киеве Сырского заподозрили в планах уничтожить своего конкурента

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ведет целенаправленную борьбу с командующим Объединенными силами украинских войск Михаилом Драпатым, стремясь устранить его как потенциального конкурента на военном и политическом фронте. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в интервью украинской журналистке Юлии Забелиной.
«Александр Станиславович [Сырский] ни одного дня не забывает мониторить конкурентов и их уничтожать. Пример — Михаил Драпатый, очень перспективный офицер, который претендовал на главнокомандующего <...> Он стал командующим Сухопутных войск. И что тогда произошло? Блокирование назначений, блокирование решений, интриги. В конце концов он пишет заявление [об отставке]», — подчеркнула Марьяна Безуглая в интервью, которое опубликовано на YouTube-канале Забелиной.
Парламентарий отметила, что после перевода Драпатого на пост командующего Объединенными силами, его полномочия были существенно урезаны — они не распространяются на всю линию фронта. По информации Безуглой, Сырский целенаправленно ограничивает влияние генерала и старается представить его в невыгодном свете перед президентом Украины Владимиром Зеленским. Она также добавила, что главнокомандующий ВСУ предпринимает шаги, чтобы не появлялось очевидных кандидатов на замену в случае его отставки.
Ранее «Украинская правда» сообщала о расформировании оперативно-стратегической группировки «Днепр», отвечавшей за ключевой участок фронта от Запорожья до Харьковской области и, в числе прочего, за распределение боеприпасов между частями. Восемь месяцев группой командовал Драпатый. В июне 2025 года он ушел в отставку. Позже Зеленский назначил Драпатого руководить Объединенными силами ВСУ.
