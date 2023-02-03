Онколог призвал не терять надежду при последней стадии рака

Онколог Копосов: современная медицина способна контролировать рак на последней стадии

04 февраля 2023 в 08:25 Размер текста - 17 +

Современная медицина дает возможность контролировать раковые опухоли на последней стадии, заявил Павел Копосов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Благодаря развитию медицины, к четвертой стадии рака следует относиться как к хроническому заболеванию, требующему лечения. Об этом заявил онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра Павел Копосов. «Современное медицинское сообщество перестало относиться к четвертой стадии рака как к неизлечимой болезни, теперь к ней относятся как к хроническому заболеванию, которое можно и нужно лечить», — сказал Павел Копосов «Известиям». По словам специалиста, на последней стадии рака целью больного будет не выздоровление, а поддержание жизни. Онколог подчеркнул, что современная медицина дает возможность контролировать злокачественные опухоли на долгосрочной основе, что это дает надежду многим онкобольным. Онколог также рассказал об иммунотерапии, которую начали использовать с 2018 года. По его словам, медицинские препараты «обучают» иммунитет противостоять раковым клеткам. Ранее онколог-хирург Михаил Мяснянкин заявил о том, что один вид рака способен перетекать в другой. Также онколог Антон Ильин сообщил, что злоупотребление сладким и жирной пищей повышает риск развития онкологичеких заболеваний, а именно образование рака эндометрия у женщин.

Благодаря развитию медицины, к четвертой стадии рака следует относиться как к хроническому заболеванию, требующему лечения. Об этом заявил онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра Павел Копосов. «Современное медицинское сообщество перестало относиться к четвертой стадии рака как к неизлечимой болезни, теперь к ней относятся как к хроническому заболеванию, которое можно и нужно лечить», — сказал Павел Копосов «Известиям». По словам специалиста, на последней стадии рака целью больного будет не выздоровление, а поддержание жизни. Онколог подчеркнул, что современная медицина дает возможность контролировать злокачественные опухоли на долгосрочной основе, что это дает надежду многим онкобольным. Онколог также рассказал об иммунотерапии, которую начали использовать с 2018 года. По его словам, медицинские препараты «обучают» иммунитет противостоять раковым клеткам. Ранее онколог-хирург Михаил Мяснянкин заявил о том, что один вид рака способен перетекать в другой. Также онколог Антон Ильин сообщил, что злоупотребление сладким и жирной пищей повышает риск развития онкологичеких заболеваний, а именно образование рака эндометрия у женщин.