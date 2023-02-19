В Чайковском завершился шестой этап Кубка России по биатлону. Фото, видео

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PARI Финал Кубка России по биатлону. Мужская гонка преследования. Чайковский , биатлонный стадион, гонка преследования
В Чайковском завершился финальный этап Кубка России по биатлону Фото:

В Чайковском завершился шестой этап Кубка России по биатлону. В Пермский край приехали сильнейшие спортсмены России, которые в течение четырех дней состязались в гонках. В заключительный день биатлонисты участвовали в масс-стартах.

«Спортсмены завершили четырехдневный марафон в Чайковском. Сегодня в масс-старте победил Антон Бабиков, который финишировал с флагом Башкортостана. Благодаря этой победе он получил малый Хрустальный глобус. Второе место в массовой гонке у Романа Еремина из Новосибирска. Третьим стал Карим Халили, и он же впервые в карьере выиграл общий зачет Кубка России», — рассказал корреспондент URA.RU.

В масс?старте среди женщин победу одержала Тамара Дербушева. Второе место у Ирины Казакевич, третье — у пермячки Натальи Гербуловой. Победителем в общем зачете финального этапа Кубка России по биатлону стала Анастасия Гореева, которая в масс-старте пришла 12-й и по дополнительным показателям опередила обладательницу малого Хрустального глобуса Викторию Сливко, финишировавшей шестой в массовой гонке.

Ранее URA.RU сообщало, что биатлонистке Анастасии Гореевой стало плохо на гонке преследования. Она пришла второй, а золото получила уроженка ЯНАО Лариса Куклина. В субботней гонке преследования среди мужчин победил Эдуард Латыпов, не допустивший промахов на огневых рубежах. Он обошел Карима Халили и уроженца Свердловской области Кирилла Бажина, взявших серебро и бронзу.

PARI Финал Кубка России по биатлону. Женская и мужская гонки масс старт. Чайковский
Старт мужкой массовой гонки с высоты птичьего полета
Фото:
PARI Финал Кубка России по биатлону. Женская и мужская гонки масс старт. Чайковский
Лидеры мужской массовой гонки перед последним огневым рубежом
Фото:
PARI Финал Кубка России по биатлону. Женская и мужская гонки масс старт. Чайковский
Победный финиш масс-старта Антона Бабикова с флагом Башкортостана
Фото:
PARI Финал Кубка России по биатлону. Женская и мужская гонки масс старт. Чайковский
Церемонию награждения проводила министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова
Фото:
PARI Финал Кубка России по биатлону. Женская и мужская гонки масс старт. Чайковский
Анастасия Гореева на огевом рубеже
Фото:
PARI Финал Кубка России по биатлону. Женская и мужская гонки масс старт. Чайковский
Чемпионки женского масс-старта
Фото:
PARI Финал Кубка России по биатлону. Женская и мужская гонки масс старт. Чайковский
Женский масс-старт
Фото:
PARI Финал Кубка России по биатлону. Женская и мужская гонки масс старт. Чайковский
Призер массовой гонки Наталья Гербулова со своими болельщиками
Фото:
PARI Финал Кубка России по биатлону. Женская и мужская гонки масс старт. Чайковский
Обладатель малого Хрустального глобуса по итогам масс-старта Виктория Сливко
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В Чайковском завершился шестой этап Кубка России по биатлону. В Пермский край приехали сильнейшие спортсмены России, которые в течение четырех дней состязались в гонках. В заключительный день биатлонисты участвовали в масс-стартах. «Спортсмены завершили четырехдневный марафон в Чайковском. Сегодня в масс-старте победил Антон Бабиков, который финишировал с флагом Башкортостана. Благодаря этой победе он получил малый Хрустальный глобус. Второе место в массовой гонке у Романа Еремина из Новосибирска. Третьим стал Карим Халили, и он же впервые в карьере выиграл общий зачет Кубка России», — рассказал корреспондент URA.RU. В масс?старте среди женщин победу одержала Тамара Дербушева. Второе место у Ирины Казакевич, третье — у пермячки Натальи Гербуловой. Победителем в общем зачете финального этапа Кубка России по биатлону стала Анастасия Гореева, которая в масс-старте пришла 12-й и по дополнительным показателям опередила обладательницу малого Хрустального глобуса Викторию Сливко, финишировавшей шестой в массовой гонке. Ранее URA.RU сообщало, что биатлонистке Анастасии Гореевой стало плохо на гонке преследования. Она пришла второй, а золото получила уроженка ЯНАО Лариса Куклина. В субботней гонке преследования среди мужчин победил Эдуард Латыпов, не допустивший промахов на огневых рубежах. Он обошел Карима Халили и уроженца Свердловской области Кирилла Бажина, взявших серебро и бронзу.
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