В Чайковском завершился шестой этап Кубка России по биатлону. Фото, видео

19 февраля 2023 в 17:19 Размер текста - 17 +

В Чайковском завершился финальный этап Кубка России по биатлону Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Чайковском завершился шестой этап Кубка России по биатлону. В Пермский край приехали сильнейшие спортсмены России, которые в течение четырех дней состязались в гонках. В заключительный день биатлонисты участвовали в масс-стартах. «Спортсмены завершили четырехдневный марафон в Чайковском. Сегодня в масс-старте победил Антон Бабиков, который финишировал с флагом Башкортостана. Благодаря этой победе он получил малый Хрустальный глобус. Второе место в массовой гонке у Романа Еремина из Новосибирска. Третьим стал Карим Халили, и он же впервые в карьере выиграл общий зачет Кубка России», — рассказал корреспондент URA.RU. В масс?старте среди женщин победу одержала Тамара Дербушева. Второе место у Ирины Казакевич, третье — у пермячки Натальи Гербуловой. Победителем в общем зачете финального этапа Кубка России по биатлону стала Анастасия Гореева, которая в масс-старте пришла 12-й и по дополнительным показателям опередила обладательницу малого Хрустального глобуса Викторию Сливко, финишировавшей шестой в массовой гонке. Ранее URA.RU сообщало, что биатлонистке Анастасии Гореевой стало плохо на гонке преследования. Она пришла второй, а золото получила уроженка ЯНАО Лариса Куклина. В субботней гонке преследования среди мужчин победил Эдуард Латыпов, не допустивший промахов на огневых рубежах. Он обошел Карима Халили и уроженца Свердловской области Кирилла Бажина, взявших серебро и бронзу. Старт мужкой массовой гонки с высоты птичьего полета Фото: Сергей Русанов © URA.RU Лидеры мужской массовой гонки перед последним огневым рубежом Фото: Сергей Русанов © URA.RU Победный финиш масс-старта Антона Бабикова с флагом Башкортостана Фото: Сергей Русанов © URA.RU Церемонию награждения проводила министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова Фото: Сергей Русанов © URA.RU Анастасия Гореева на огевом рубеже Фото: Сергей Русанов © URA.RU Чемпионки женского масс-старта Фото: Сергей Русанов © URA.RU Женский масс-старт Фото: Сергей Русанов © URA.RU Призер массовой гонки Наталья Гербулова со своими болельщиками Фото: Сергей Русанов © URA.RU Обладатель малого Хрустального глобуса по итогам масс-старта Виктория Сливко Фото: Сергей Русанов © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Чайковском завершился шестой этап Кубка России по биатлону. В Пермский край приехали сильнейшие спортсмены России, которые в течение четырех дней состязались в гонках. В заключительный день биатлонисты участвовали в масс-стартах. «Спортсмены завершили четырехдневный марафон в Чайковском. Сегодня в масс-старте победил Антон Бабиков, который финишировал с флагом Башкортостана. Благодаря этой победе он получил малый Хрустальный глобус. Второе место в массовой гонке у Романа Еремина из Новосибирска. Третьим стал Карим Халили, и он же впервые в карьере выиграл общий зачет Кубка России», — рассказал корреспондент URA.RU. В масс?старте среди женщин победу одержала Тамара Дербушева. Второе место у Ирины Казакевич, третье — у пермячки Натальи Гербуловой. Победителем в общем зачете финального этапа Кубка России по биатлону стала Анастасия Гореева, которая в масс-старте пришла 12-й и по дополнительным показателям опередила обладательницу малого Хрустального глобуса Викторию Сливко, финишировавшей шестой в массовой гонке. Ранее URA.RU сообщало, что биатлонистке Анастасии Гореевой стало плохо на гонке преследования. Она пришла второй, а золото получила уроженка ЯНАО Лариса Куклина. В субботней гонке преследования среди мужчин победил Эдуард Латыпов, не допустивший промахов на огневых рубежах. Он обошел Карима Халили и уроженца Свердловской области Кирилла Бажина, взявших серебро и бронзу.