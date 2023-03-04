В Подмосковье обокрали Wilberries на 25 миллионов рублей

04 марта 2023 в 20:43 Размер текста - 17 +

Сотрудники Wildberries совершили краж на 25,2 миллиона рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Подмосковье владельцы пункта выдачи интернет-магазина Wildberries за месяц украли у конторы технику на сумму выше 25 миллионов рублей. За содеянное им может грозить до десяти лет тюрьмы, сообщили в СМИ. Сотрудники пункта выдачи просто забирали товар, когда он приходил на склад. При этом камеры видеонаблюдения показывали все в режиме онлайн, не сохраняя записей. «Всего за месяц любители брендовых гаджетов (владельцы пункта выдачи — прим. URA.RU) обокрали ООО „Вайлдберриз“ на 25,2 миллиона рублей», — передает telegram-канал SHOT. Компания обратилась в полицию. Против злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Совершение кражи организованной группой в особо крупном размере». Полиция уже допросила одного из подозреваемых. Сейчас полицейские пытаются добиться от задержанного, чтобы он сдал своих подельников. За совершенное преступление им грозит до десяти лет колонии. URA.RU направило запрос в пресс-службу интернет-магазина для подтверждения информации о краже в одном из отделений. На момент публикации новости ответа не поступило.

В Подмосковье владельцы пункта выдачи интернет-магазина Wildberries за месяц украли у конторы технику на сумму выше 25 миллионов рублей. За содеянное им может грозить до десяти лет тюрьмы, сообщили в СМИ. Сотрудники пункта выдачи просто забирали товар, когда он приходил на склад. При этом камеры видеонаблюдения показывали все в режиме онлайн, не сохраняя записей. «Всего за месяц любители брендовых гаджетов (владельцы пункта выдачи — прим. URA.RU) обокрали ООО „Вайлдберриз“ на 25,2 миллиона рублей», — передает telegram-канал SHOT. Компания обратилась в полицию. Против злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Совершение кражи организованной группой в особо крупном размере». Полиция уже допросила одного из подозреваемых. Сейчас полицейские пытаются добиться от задержанного, чтобы он сдал своих подельников. За совершенное преступление им грозит до десяти лет колонии. URA.RU направило запрос в пресс-службу интернет-магазина для подтверждения информации о краже в одном из отделений. На момент публикации новости ответа не поступило.