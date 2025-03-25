Премьер Польши отправил в отпуск чиновника-алкоголика

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Туск отправил в отпуск заместителя министра иностранных дел страны из-за алкогольной зависимости
Туск отправил в отпуск заместителя министра иностранных дел страны из-за алкогольной зависимости Фото:

Премьер-министр Польши Дональд Туск распорядился отправить в отпуск заместителя министра иностранных дел Анджея Шейну после того, как тот публично признался в алкогольной зависимости. Об этом сообщает польское государственное агентство PAP.

«Было бы хорошо предоставить министру Шейну отпуск до полного прояснения вопроса <...> И я не говорю о проблемах со здоровьем, но там появились и другие темы», — заявил Туск, его слова приводит PAP. Решение последовало за признанием Шейны, опубликованным на портале Wirtualna Polska, где он подтвердил свою борьбу с алкоголизмом.

Польские СМИ, включая Gazeta Wyborcza, ранее сообщали о его проблемном поведении, а по данным wp.pl, чиновник неоднократно появлялся в нетрезвом виде в Сейме, в том числе в январе 2024 года, уже будучи замминистра. Onet.pl со ссылкой на источники в правительстве утверждает, что Туск считает действия Шейна неприемлемыми и «перешедшими черту», что ставит его на грань увольнения.

Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) проверяет, может ли Шейна, ответственный за африканское и ближневосточное направления в МИД, сохранить доступ к секретной информации НАТО. Кроме того, он находится под следствием по подозрению в финансовых махинациях, связанных с офисными расходами и командировочными.

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Премьер-министр Польши Дональд Туск распорядился отправить в отпуск заместителя министра иностранных дел Анджея Шейну после того, как тот публично признался в алкогольной зависимости. Об этом сообщает польское государственное агентство PAP. «Было бы хорошо предоставить министру Шейну отпуск до полного прояснения вопроса <...> И я не говорю о проблемах со здоровьем, но там появились и другие темы», — заявил Туск, его слова приводит PAP. Решение последовало за признанием Шейны, опубликованным на портале Wirtualna Polska, где он подтвердил свою борьбу с алкоголизмом. Польские СМИ, включая Gazeta Wyborcza, ранее сообщали о его проблемном поведении, а по данным wp.pl, чиновник неоднократно появлялся в нетрезвом виде в Сейме, в том числе в январе 2024 года, уже будучи замминистра. Onet.pl со ссылкой на источники в правительстве утверждает, что Туск считает действия Шейна неприемлемыми и «перешедшими черту», что ставит его на грань увольнения. Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) проверяет, может ли Шейна, ответственный за африканское и ближневосточное направления в МИД, сохранить доступ к секретной информации НАТО. Кроме того, он находится под следствием по подозрению в финансовых махинациях, связанных с офисными расходами и командировочными.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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