Премьер Польши отправил в отпуск чиновника-алкоголика

Премьер-министр Польши Дональд Туск распорядился отправить в отпуск заместителя министра иностранных дел Анджея Шейну после того, как тот публично признался в алкогольной зависимости. Об этом сообщает польское государственное агентство PAP.
«Было бы хорошо предоставить министру Шейну отпуск до полного прояснения вопроса <...> И я не говорю о проблемах со здоровьем, но там появились и другие темы», — заявил Туск, его слова приводит PAP. Решение последовало за признанием Шейны, опубликованным на портале Wirtualna Polska, где он подтвердил свою борьбу с алкоголизмом.
Польские СМИ, включая Gazeta Wyborcza, ранее сообщали о его проблемном поведении, а по данным wp.pl, чиновник неоднократно появлялся в нетрезвом виде в Сейме, в том числе в январе 2024 года, уже будучи замминистра. Onet.pl со ссылкой на источники в правительстве утверждает, что Туск считает действия Шейна неприемлемыми и «перешедшими черту», что ставит его на грань увольнения.
Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) проверяет, может ли Шейна, ответственный за африканское и ближневосточное направления в МИД, сохранить доступ к секретной информации НАТО. Кроме того, он находится под следствием по подозрению в финансовых махинациях, связанных с офисными расходами и командировочными.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.