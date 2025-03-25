Эксперт рассказал, что будет с ценами на новые авто в России

Цены на новые автомобили в России продолжат расти, если не будет мер по поддержке авторынка. Таким мнением поделился в интервью с URA.RU глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин. По его словам, повышению стоимости способствуют инфляция, высокая ключевая ставка ЦБ и высокий утилизационный сбор, который планируют ежегодно индексировать до 2030 года.
«С 2022 по 2023 годы была возможность немного сэкономить на покупке машины из Евразийского экономического союза, если ввозить ее через Киргизию, Армению или Казахстан. Законодательство этих стран позволяло так делать. После изменения правил растаможки смысл в параллельном импорте почти пропал, и автомобили из ЕАЭС повезли напрямую. К стоимости это прибавило в среднем, до двух-трех тысяч долларов или 200-300 тысяч рублей. Но цены по факту выросли сильнее, на них влияли и другие причины», — рассказал Подщеколдин.
По словам эксперта, средние цены на автомобили за последние несколько лет рекордно выросли. Если в досанкционном 2021 году автомобиль в среднем стоил 1,99 млн рублей, то средняя цена машины на российском рынке в 2024 году составила уже 3,35 млн рублей, а это на 46% больше, чем в 2022 году — 2,29 млн рублей. И на 14% больше, чем в 2023-м — 2,92 млн рублей.
Сдержать рост цен поможет снижение ключевой ставки ЦБ, укрепление курса рубля по отношению к ведущим мировым валютам, снятие санкций и возвращение льготных программ автокредитования, считает Подщеколдин.
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