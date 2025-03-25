ЕС рассчитывает на поставки графита с Украины

Еврокомиссия рассчитывает на Украину как на поставщика графита, который способен обеспечить 10% потребностей Евросоюза в этом стратегическом ресурсе. Об этом заявил замглавы Еврокомиссии Стефан Сежурне.
«В отношении Украины у нас уже подписан меморандум о взаимопонимании по редкоземельным ресурсам. <...> В частности, речь идет о графите, поставки которого с Украины могут позволить закрыть 10% потребностей ЕС», — Сежурне на брифинге в Брюсселе. Его слова передает ТАСС. Заместитель главы подчеркнул во время своего визита в Киев, что Европейский Союз рассчитывает на развитие сырьевого партнерства с Украиной, о чем он напомнил украинским властям.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о заключении соглашения с Украиной, касающегося редкоземельных металлов. Согласно статье, опубликованной 21 марта в британской газете Financial Times, американская администрация стремится обеспечить новые условия для доступа Вашингтона к минеральным и энергетическим ресурсам Украины. В публикации утверждается, что США намерены установить контроль над Запорожской атомной электростанцией в целях разработки месторождений редкоземельных металлов.
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