Философ Дугин: США начали зачистку потенциальных преемников Путина

08 марта 2023 в 11:29 Размер текста - 17 +

Александр Дугин (на фото) обвинил Запад в убийстве своей дочери и покушении на Малофеева Фото: Владимир Андреев © URA.RU Убийство журналистки Дарьи Дугиной и покушение на главу совета директоров «Царьграда» Константина Малофеева является планом США по зачистке потенциальных российских лидеров. Такое заявление сделал Философ, доктор политических и социальных наук Александр Дугин. «Я абсолютно убежден, что за этим (убийством Дугиной и покушением на Малофеева — прим. URA.RU) стоит Запад <…> Нетрудно было увидеть, что моя дочь действительно могла быть лидером будущей России», — сказал Александр Дугин в интервью для «Царьград». По его словам, Малофеев так же успел стать «символической фигурой этого грядущего русского поворота», однако правительство пока не признало этот факт в полной мере. Убийство Дарьи Дугиной произошло 21 августа 2022 года. Согласно расследованию ФСБ, сотрудница украинских спецслужб Наталья Вовк установила взрывное устройство под автомобиль журналистки. Накануне стало известно о покушении на главу совета директоров «Царьграда» Малофеева. Под его автомобиль также была заложена взрывчатка.

Убийство журналистки Дарьи Дугиной и покушение на главу совета директоров «Царьграда» Константина Малофеева является планом США по зачистке потенциальных российских лидеров. Такое заявление сделал Философ, доктор политических и социальных наук Александр Дугин. «Я абсолютно убежден, что за этим (убийством Дугиной и покушением на Малофеева — прим. URA.RU) стоит Запад <…> Нетрудно было увидеть, что моя дочь действительно могла быть лидером будущей России», — сказал Александр Дугин в интервью для «Царьград». По его словам, Малофеев так же успел стать «символической фигурой этого грядущего русского поворота», однако правительство пока не признало этот факт в полной мере. Убийство Дарьи Дугиной произошло 21 августа 2022 года. Согласно расследованию ФСБ, сотрудница украинских спецслужб Наталья Вовк установила взрывное устройство под автомобиль журналистки. Накануне стало известно о покушении на главу совета директоров «Царьграда» Малофеева. Под его автомобиль также была заложена взрывчатка.