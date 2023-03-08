Философ Дугин: США начали зачистку потенциальных преемников Путина

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Прощание с Дарьей Дугиной в телецентре
Александр Дугин (на фото) обвинил Запад в убийстве своей дочери и покушении на Малофеева Фото:

Убийство журналистки Дарьи Дугиной и покушение на главу совета директоров «Царьграда» Константина Малофеева является планом США по зачистке потенциальных российских лидеров. Такое заявление сделал Философ, доктор политических и социальных наук Александр Дугин.

«Я абсолютно убежден, что за этим (убийством Дугиной и покушением на Малофеева — прим. URA.RU) стоит Запад <…> Нетрудно было увидеть, что моя дочь действительно могла быть лидером будущей России», — сказал Александр Дугин в интервью для «Царьград». По его словам, Малофеев так же успел стать «символической фигурой этого грядущего русского поворота», однако правительство пока не признало этот факт в полной мере.

Убийство Дарьи Дугиной произошло 21 августа 2022 года. Согласно расследованию ФСБ, сотрудница украинских спецслужб Наталья Вовк установила взрывное устройство под автомобиль журналистки. Накануне стало известно о покушении на главу совета директоров «Царьграда» Малофеева. Под его автомобиль также была заложена взрывчатка.

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Убийство журналистки Дарьи Дугиной и покушение на главу совета директоров «Царьграда» Константина Малофеева является планом США по зачистке потенциальных российских лидеров. Такое заявление сделал Философ, доктор политических и социальных наук Александр Дугин. «Я абсолютно убежден, что за этим (убийством Дугиной и покушением на Малофеева — прим. URA.RU) стоит Запад <…> Нетрудно было увидеть, что моя дочь действительно могла быть лидером будущей России», — сказал Александр Дугин в интервью для «Царьград». По его словам, Малофеев так же успел стать «символической фигурой этого грядущего русского поворота», однако правительство пока не признало этот факт в полной мере. Убийство Дарьи Дугиной произошло 21 августа 2022 года. Согласно расследованию ФСБ, сотрудница украинских спецслужб Наталья Вовк установила взрывное устройство под автомобиль журналистки. Накануне стало известно о покушении на главу совета директоров «Царьграда» Малофеева. Под его автомобиль также была заложена взрывчатка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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