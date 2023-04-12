Пасечник оценил необходимость отмены комендантского часа в ЛНР

Пасечник: комендантский час на территории ЛНР будет действовать до улучшения ситуации в регионе
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Пушилин Денис и Пасечник Леонид на ПМЭФ-2022. Санкт-Петербург, пасечник леонид
На территории ЛНР введен режим военного положения, напомнил Леонид Пасечник Фото:

Комендантский час на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) не будут отменять из-за боевых действий на территории региона. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.

«Я считаю эту меру преждевременной, все-таки на нашей территории идут боевые действия, у нас введен режим военного положения, и мы должны понимать, что враг не дремлет», — сказал Пасечник в эфире телеканала «Луганск-24». По его словам, это позволит стражам порядка максимально эффективно обеспечить безопасность жителей республики. Он отметил, что комендантский час отменят, когда обстановка в ЛНР станет лучше.

«Прямая линия с Леонидом Пасечником» впервые проходит в таком формате. Вопросы для прямой линии поступали через колл-центр и чат-бот в течение пяти дней. Поступило более двух тысяч сообщений и вопросов.

ЛНР вошла в состав России в сентябре 2022 года в результате референдума. За присоединение к РФ проголосовало абсолютное большинство жителей региона. Пасечник уже поручил проработать вопрос по созданию центров помощи военнослужащим и членам их семей, сообщает RT. Жители республики уже имеют возможность получить российский паспорт. По словам главы региона, желающих очень много.

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Комендантский час на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) не будут отменять из-за боевых действий на территории региона. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник. «Я считаю эту меру преждевременной, все-таки на нашей территории идут боевые действия, у нас введен режим военного положения, и мы должны понимать, что враг не дремлет», — сказал Пасечник в эфире телеканала «Луганск-24». По его словам, это позволит стражам порядка максимально эффективно обеспечить безопасность жителей республики. Он отметил, что комендантский час отменят, когда обстановка в ЛНР станет лучше. «Прямая линия с Леонидом Пасечником» впервые проходит в таком формате. Вопросы для прямой линии поступали через колл-центр и чат-бот в течение пяти дней. Поступило более двух тысяч сообщений и вопросов. ЛНР вошла в состав России в сентябре 2022 года в результате референдума. За присоединение к РФ проголосовало абсолютное большинство жителей региона. Пасечник уже поручил проработать вопрос по созданию центров помощи военнослужащим и членам их семей, сообщает RT. Жители республики уже имеют возможность получить российский паспорт. По словам главы региона, желающих очень много.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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