Пасечник оценил необходимость отмены комендантского часа в ЛНР

Пасечник: комендантский час на территории ЛНР будет действовать до улучшения ситуации в регионе

12 апреля 2023 в 23:12 Размер текста - 17 +

На территории ЛНР введен режим военного положения, напомнил Леонид Пасечник Фото: Владимир Андреев © URA.RU Комендантский час на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) не будут отменять из-за боевых действий на территории региона. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник. «Я считаю эту меру преждевременной, все-таки на нашей территории идут боевые действия, у нас введен режим военного положения, и мы должны понимать, что враг не дремлет», — сказал Пасечник в эфире телеканала «Луганск-24». По его словам, это позволит стражам порядка максимально эффективно обеспечить безопасность жителей республики. Он отметил, что комендантский час отменят, когда обстановка в ЛНР станет лучше. «Прямая линия с Леонидом Пасечником» впервые проходит в таком формате. Вопросы для прямой линии поступали через колл-центр и чат-бот в течение пяти дней. Поступило более двух тысяч сообщений и вопросов. ЛНР вошла в состав России в сентябре 2022 года в результате референдума. За присоединение к РФ проголосовало абсолютное большинство жителей региона. Пасечник уже поручил проработать вопрос по созданию центров помощи военнослужащим и членам их семей, сообщает RT. Жители республики уже имеют возможность получить российский паспорт. По словам главы региона, желающих очень много.

Комендантский час на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) не будут отменять из-за боевых действий на территории региона. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник. «Я считаю эту меру преждевременной, все-таки на нашей территории идут боевые действия, у нас введен режим военного положения, и мы должны понимать, что враг не дремлет», — сказал Пасечник в эфире телеканала «Луганск-24». По его словам, это позволит стражам порядка максимально эффективно обеспечить безопасность жителей республики. Он отметил, что комендантский час отменят, когда обстановка в ЛНР станет лучше. «Прямая линия с Леонидом Пасечником» впервые проходит в таком формате. Вопросы для прямой линии поступали через колл-центр и чат-бот в течение пяти дней. Поступило более двух тысяч сообщений и вопросов. ЛНР вошла в состав России в сентябре 2022 года в результате референдума. За присоединение к РФ проголосовало абсолютное большинство жителей региона. Пасечник уже поручил проработать вопрос по созданию центров помощи военнослужащим и членам их семей, сообщает RT. Жители республики уже имеют возможность получить российский паспорт. По словам главы региона, желающих очень много.