Глава ЛНР объяснил, как получить российский паспорт

Глава ЛНР Пасечник: число желающих получить российский паспорт постоянно растет

12 апреля 2023 в 22:43 Размер текста - 17 +

Леонид Пасечник рассказал, что в ЛНР множество желающих получить российский паспорт Фото: Владимир Андреев © URA.RU Все жители Луганской Народной Республики могут получить паспорта Российской Федерации. Об этом заявил глава республики Леонид Пасечник. Он отметил, что желающих очень много. «На сегодняшний день мы выдаем паспорта абсолютно всем гражданам, проживающим на территории республики. Желающих получить паспорт гражданина РФ очень много в республике, очереди сейчас большие и мы сейчас работаем в этом направлении», — заявил Леонид Пасечник в ходе прямой линии в Луганске. Трансляция велась в эфире «Луганск 24». Он также рассказал, что местные власти организовали передвижные пункты по приему документов для оформления паспортов, которые помогут пожилым жителям региона. Новость по теме В ЛНР раскрыли дальнейшие шаги республики после присоединения к России «Прямая линия с Леонидом Пасечником» впервые проходит в таком формате. Вопросы для прямой линии поступали через колл-центр и чат-бот в течение пяти дней, поступило более двух тысяч сообщений и вопросов. Большая часть вопросов касалась порядка получения российского гражданства. Луганская Народная Республика вошла в состав России в сентябре 2022 года в результате референдума. За присоединение к Российской Федерации проголосовало абсолютное большинство жителей региона. Ранее Пасечник поручил проработать вопрос по созданию центров помощи военнослужащим и членам их семей, передает RT.

Все жители Луганской Народной Республики могут получить паспорта Российской Федерации. Об этом заявил глава республики Леонид Пасечник. Он отметил, что желающих очень много. «На сегодняшний день мы выдаем паспорта абсолютно всем гражданам, проживающим на территории республики. Желающих получить паспорт гражданина РФ очень много в республике, очереди сейчас большие и мы сейчас работаем в этом направлении», — заявил Леонид Пасечник в ходе прямой линии в Луганске. Трансляция велась в эфире «Луганск 24». Он также рассказал, что местные власти организовали передвижные пункты по приему документов для оформления паспортов, которые помогут пожилым жителям региона. «Прямая линия с Леонидом Пасечником» впервые проходит в таком формате. Вопросы для прямой линии поступали через колл-центр и чат-бот в течение пяти дней, поступило более двух тысяч сообщений и вопросов. Большая часть вопросов касалась порядка получения российского гражданства. Луганская Народная Республика вошла в состав России в сентябре 2022 года в результате референдума. За присоединение к Российской Федерации проголосовало абсолютное большинство жителей региона. Ранее Пасечник поручил проработать вопрос по созданию центров помощи военнослужащим и членам их семей, передает RT.