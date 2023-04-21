Baza: в Москве депутат совета попыталась украсть квартиру у пенсионерки

21 апреля 2023 в 21:23 Размер текста - 17 +

Пенсионерка не помнит, как завещала квартиру депутату Коэн Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Председатель совета ветеранов номер один Бегового района Москвы Наталия Коэн попыталась завладеть квартирой 88-летней Эммой Полак. Прокуратора начала проверку. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «По словам бабушки, Коэн обманным путем заключила с ней договор дарения квартиры. Как именно это произошло — пенсионерка не помнит, но уверена, что завещала квартиру внукам. На помощь пенсионерке приехала племянница-адвокат», — говорится в сообщении. История с переписыванием квартиры началась в октябре. Тогда Полак обнаружила, что счет за коммунальные услуги пришел не на нее имя, а на имя Коэн. В ноябре суд отказал Полак в заведении уголовного дела. Недавно прокуратура отменила отказ суда. Начались проверки.

Председатель совета ветеранов номер один Бегового района Москвы Наталия Коэн попыталась завладеть квартирой 88-летней Эммой Полак. Прокуратора начала проверку. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «По словам бабушки, Коэн обманным путем заключила с ней договор дарения квартиры. Как именно это произошло — пенсионерка не помнит, но уверена, что завещала квартиру внукам. На помощь пенсионерке приехала племянница-адвокат», — говорится в сообщении. История с переписыванием квартиры началась в октябре. Тогда Полак обнаружила, что счет за коммунальные услуги пришел не на нее имя, а на имя Коэн. В ноябре суд отказал Полак в заведении уголовного дела. Недавно прокуратура отменила отказ суда. Начались проверки.