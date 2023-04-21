Baza: в Москве депутат совета попыталась украсть квартиру у пенсионерки

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Дорога на поселок Серебрянка под Нижним Тагилом, пенсионерка, зима, старость, помощь, социальные гарантии, бабушка, пенсия, еда
Пенсионерка не помнит, как завещала квартиру депутату Коэн Фото:
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Председатель совета ветеранов номер один Бегового района Москвы Наталия Коэн попыталась завладеть квартирой 88-летней Эммой Полак. Прокуратора начала проверку. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«По словам бабушки, Коэн обманным путем заключила с ней договор дарения квартиры. Как именно это произошло — пенсионерка не помнит, но уверена, что завещала квартиру внукам. На помощь пенсионерке приехала племянница-адвокат», — говорится в сообщении.

История с переписыванием квартиры началась в октябре. Тогда Полак обнаружила, что счет за коммунальные услуги пришел не на нее имя, а на имя Коэн. В ноябре суд отказал Полак в заведении уголовного дела. Недавно прокуратура отменила отказ суда. Начались проверки.

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Председатель совета ветеранов номер один Бегового района Москвы Наталия Коэн попыталась завладеть квартирой 88-летней Эммой Полак. Прокуратора начала проверку. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «По словам бабушки, Коэн обманным путем заключила с ней договор дарения квартиры. Как именно это произошло — пенсионерка не помнит, но уверена, что завещала квартиру внукам. На помощь пенсионерке приехала племянница-адвокат», — говорится в сообщении. История с переписыванием квартиры началась в октябре. Тогда Полак обнаружила, что счет за коммунальные услуги пришел не на нее имя, а на имя Коэн. В ноябре суд отказал Полак в заведении уголовного дела. Недавно прокуратура отменила отказ суда. Начались проверки.
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