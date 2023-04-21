Baza: в Москве депутат совета попыталась украсть квартиру у пенсионерки

Председатель совета ветеранов номер один Бегового района Москвы Наталия Коэн попыталась завладеть квартирой 88-летней Эммой Полак. Прокуратора начала проверку. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«По словам бабушки, Коэн обманным путем заключила с ней договор дарения квартиры. Как именно это произошло — пенсионерка не помнит, но уверена, что завещала квартиру внукам. На помощь пенсионерке приехала племянница-адвокат», — говорится в сообщении.
История с переписыванием квартиры началась в октябре. Тогда Полак обнаружила, что счет за коммунальные услуги пришел не на нее имя, а на имя Коэн. В ноябре суд отказал Полак в заведении уголовного дела. Недавно прокуратура отменила отказ суда. Начались проверки.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!