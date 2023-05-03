Пресс-секретарь Козловского опроверг слухи об отъезде актера за границу

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Закрытый показ фильма "Чернобыль" режиссера Данилы Козловского в Ельцин Центре. Екатеринбург
Данила Козловский не уезжал из России, рассказал его пресс-секретарь Фото:

Российский актер Данила Козловский не уезжал из России. Об этом сообщил пресс-секретарь Козловского.

«Никто никуда не уехал», — сказал пресс-секретарь. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее в Госдуме потребовали отменить спектакли с актером. Сам Козловский недавно опроверг переезд в США. Кроме того, он признался в любви к России.

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Российский актер Данила Козловский не уезжал из России. Об этом сообщил пресс-секретарь Козловского. «Никто никуда не уехал», — сказал пресс-секретарь. Его слова приводит РИА Новости. Ранее в Госдуме потребовали отменить спектакли с актером. Сам Козловский недавно опроверг переезд в США. Кроме того, он признался в любви к России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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