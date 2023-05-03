Пресс-секретарь Козловского опроверг слухи об отъезде актера за границу

Данила Козловский не уезжал из России, рассказал его пресс-секретарь
Российский актер Данила Козловский не уезжал из России. Об этом сообщил пресс-секретарь Козловского.
«Никто никуда не уехал», — сказал пресс-секретарь. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее в Госдуме потребовали отменить спектакли с актером. Сам Козловский недавно опроверг переезд в США. Кроме того, он признался в любви к России.
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