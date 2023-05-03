Пресс-секретарь Козловского опроверг слухи об отъезде актера за границу 03 мая 2023 в 15:19 Размер текста - 17 + Данила Козловский не уезжал из России, рассказал его пресс-секретарь Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Российский актер Данила Козловский не уезжал из России. Об этом сообщил пресс-секретарь Козловского. «Никто никуда не уехал», — сказал пресс-секретарь. Его слова приводит РИА Новости. Ранее в Госдуме потребовали отменить спектакли с актером. Сам Козловский недавно опроверг переезд в США. Кроме того, он признался в любви к России. Российский актер Данила Козловский не уезжал из России. Об этом сообщил пресс-секретарь Козловского. «Никто никуда не уехал», — сказал пресс-секретарь. Его слова приводит РИА Новости. Ранее в Госдуме потребовали отменить спектакли с актером. Сам Козловский недавно опроверг переезд в США. Кроме того, он признался в любви к России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям