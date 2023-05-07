Росгвардии выдали ружья для защиты Парада Победы от беспилотников

Бойцы Росгвардии на Параде Победы будут иметь при себе оружие для поражения дронов. Такое решение принято для лучшего контроля ситуации на праздничном мероприятии.
«Росгвардейцы на Параде Победы получат ружья для поражения дронов», — сообщает telegram-канал Readovka. Там отметили, что бойцы Росгвардии также будут вооружены и на итоговой репетиции парада. На один экипаж будет выдаваться одно ружье. Также каждый боец Росгвардии будет проинструктирован для обеспечения безопасности на мероприятии.
Ранее в Кремле подтвердили, что отмена Парада Победы не рассматривается. URA.RU собрало всю информацию по поводу проведения парада в 2023 году.
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