FT: министр обороны Британии заявил об угрозе прямого конфликта с РФ и Китаем

19 мая 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

К 2030 году между Западом и Китаем может возникнуть прямой конфликт, считает Бен Уоллес Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Угроза прямого полномасштабного конфликта Запада с Россией и Китаем может обостриться к 2030 году. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Многие западные страны считают подготовку к обороне первостепенной государственной задачей. «К концу десятилетия мир станет более опасным и нестабильным местом, и оборона будет иметь более важное значение для нашей жизни. Я думаю, грядет конфликт с целым рядом противников по всему миру», — заявил он в интервью для газеты Financial Times. Он отметил риск более широкого конфликта с Россией и угрозу, которая исходит от «возвышающегося Китая». Уоллес добавил, что контрнаступление Украины не поможет ей закончить конфликт. Великобритания будет готова ответить на любое использование оружия массового поражения на Украине. Ранее министр обороны Великобритании заявлял, что конфликт на Украине продолжится до 2024 года. Он уверен, что не будет ни одного «волшебного момента», когда Россия рухнет. Уоллес на пресс-конференции совместно с главой Минобороны Германии Борисом Писториусом заявил, что Великобритания готова помогать Киеву обучением военных летчиков, передает телеканал «Царьград».

Угроза прямого полномасштабного конфликта Запада с Россией и Китаем может обостриться к 2030 году. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Многие западные страны считают подготовку к обороне первостепенной государственной задачей. «К концу десятилетия мир станет более опасным и нестабильным местом, и оборона будет иметь более важное значение для нашей жизни. Я думаю, грядет конфликт с целым рядом противников по всему миру», — заявил он в интервью для газеты Financial Times. Он отметил риск более широкого конфликта с Россией и угрозу, которая исходит от «возвышающегося Китая». Уоллес добавил, что контрнаступление Украины не поможет ей закончить конфликт. Великобритания будет готова ответить на любое использование оружия массового поражения на Украине. Ранее министр обороны Великобритании заявлял, что конфликт на Украине продолжится до 2024 года. Он уверен, что не будет ни одного «волшебного момента», когда Россия рухнет. Уоллес на пресс-конференции совместно с главой Минобороны Германии Борисом Писториусом заявил, что Великобритания готова помогать Киеву обучением военных летчиков, передает телеканал «Царьград».