В Германии считают цели Украины нереалистичными

Лидер Левой партии ФРГ Амира Мохамед сомневается в успехе Украины в конфликте с РФ

26 мая 2023 в 09:03 Размер текста - 17 +

В Германии заявили, что у Украины нереальные цели Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У Украины нереалистичные цели в конфликте с Россией. Об этом сообщила немецкий лидер Левой партии Амира Мохамед Али. «Цели Украины нереалистичны, и люди умирают каждый день», — заявила она в эфире немецкого телеканала ZDF . Политик отмечает, что нужно найти способы, чтобы Украина и Россия сели за стол переговоров. Она считает, что нефтяное эмбарго против России неудачный пример для санкций. Это сильно навредило экономике Европы. По словам Амира Мохамед, Германия официально находится в рецессии, Россия — нет. Эксперт по экономике Адам Туз считает, что Зеленский находится в трагической ситуации. По его словам, единственный выход для лидера Украины остается только победа, которая точно не предвидится Киев стремится вернуться к границам до присоединения Крыма в 2014 году по мирному плану, который предложил президент Украины Владимир Зеленский. Президент России Владимир Путин заявил, что только готовность провести переговоры станет гарантом для урегулирования конфликта на Украине.

У Украины нереалистичные цели в конфликте с Россией. Об этом сообщила немецкий лидер Левой партии Амира Мохамед Али. «Цели Украины нереалистичны, и люди умирают каждый день», — заявила она в эфире немецкого телеканала ZDF. Политик отмечает, что нужно найти способы, чтобы Украина и Россия сели за стол переговоров. Она считает, что нефтяное эмбарго против России неудачный пример для санкций. Это сильно навредило экономике Европы. По словам Амира Мохамед, Германия официально находится в рецессии, Россия — нет. Эксперт по экономике Адам Туз считает, что Зеленский находится в трагической ситуации. По его словам, единственный выход для лидера Украины остается только победа, которая точно не предвидится Киев стремится вернуться к границам до присоединения Крыма в 2014 году по мирному плану, который предложил президент Украины Владимир Зеленский. Президент России Владимир Путин заявил, что только готовность провести переговоры станет гарантом для урегулирования конфликта на Украине.