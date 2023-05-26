В Германии считают цели Украины нереалистичными

Лидер Левой партии ФРГ Амира Мохамед сомневается в успехе Украины в конфликте с РФ
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В Германии заявили, что у Украины нереальные цели Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

У Украины нереалистичные цели в конфликте с Россией. Об этом сообщила немецкий лидер Левой партии Амира Мохамед Али.

«Цели Украины нереалистичны, и люди умирают каждый день», — заявила она в эфире немецкого телеканала ZDF. Политик отмечает, что нужно найти способы, чтобы Украина и Россия сели за стол переговоров.

Она считает, что нефтяное эмбарго против России неудачный пример для санкций. Это сильно навредило экономике Европы. По словам Амира Мохамед, Германия официально находится в рецессии, Россия — нет.

Эксперт по экономике Адам Туз считает, что Зеленский находится в трагической ситуации. По его словам, единственный выход для лидера Украины остается только победа, которая точно не предвидится

Киев стремится вернуться к границам до присоединения Крыма в 2014 году по мирному плану, который предложил президент Украины Владимир Зеленский. Президент России Владимир Путин заявил, что только готовность провести переговоры станет гарантом для урегулирования конфликта на Украине.

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У Украины нереалистичные цели в конфликте с Россией. Об этом сообщила немецкий лидер Левой партии Амира Мохамед Али. «Цели Украины нереалистичны, и люди умирают каждый день», — заявила она в эфире немецкого телеканала ZDF. Политик отмечает, что нужно найти способы, чтобы Украина и Россия сели за стол переговоров. Она считает, что нефтяное эмбарго против России неудачный пример для санкций. Это сильно навредило экономике Европы. По словам Амира Мохамед, Германия официально находится в рецессии, Россия — нет. Эксперт по экономике Адам Туз считает, что Зеленский находится в трагической ситуации. По его словам, единственный выход для лидера Украины остается только победа, которая точно не предвидится Киев стремится вернуться к границам до присоединения Крыма в 2014 году по мирному плану, который предложил президент Украины Владимир Зеленский. Президент России Владимир Путин заявил, что только готовность провести переговоры станет гарантом для урегулирования конфликта на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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