Губернатор Ростовской области Голубев сообщил о новых пострадавших от крушения трибуны. Видео

Число пострадавших от обрушения трибуны гребного канала в Ростове-на-Дону выросло до 15

30 мая 2023 в 20:07 Размер текста - 17 +

Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь, отметил Василий Голубев Фото: Сергей Русанов © URA.RU Число пострадавших от обрушения трибуны на территории гребного канала в Ростове-на-Дону выросло до 15, среди них — 10 детей. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев. «На данный момент точно известно о 15 пострадавших, в том числе о пяти взрослых и 10 детях. К сожалению, одна женщина погибла. Еще одна женщина и двое детей — в крайне тяжелом состоянии», — написал Василий Голубев в своем telegram-канале . Он отметил, что медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Обрушение трибуны произошло из-за сильного ветра. Гребной канал ремонтировался в 2018 году. В то время на его реконструкцию было потрачено 800 миллионов рублей. По информации telegram-канала Readovka, тогда эти работы назвали самыми дорогостоящими. Однако местные жители жаловались на низкое качество конструкций.

Число пострадавших от обрушения трибуны на территории гребного канала в Ростове-на-Дону выросло до 15, среди них — 10 детей. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев. «На данный момент точно известно о 15 пострадавших, в том числе о пяти взрослых и 10 детях. К сожалению, одна женщина погибла. Еще одна женщина и двое детей — в крайне тяжелом состоянии», — написал Василий Голубев в своем telegram-канале. Он отметил, что медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Обрушение трибуны произошло из-за сильного ветра. Гребной канал ремонтировался в 2018 году. В то время на его реконструкцию было потрачено 800 миллионов рублей. По информации telegram-канала Readovka, тогда эти работы назвали самыми дорогостоящими. Однако местные жители жаловались на низкое качество конструкций.