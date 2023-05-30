Губернатор Ростовской области Голубев сообщил о новых пострадавших от крушения трибуны. Видео

Число пострадавших от обрушения трибуны гребного канала в Ростове-на-Дону выросло до 15
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Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь, отметил Василий Голубев Фото:

Число пострадавших от обрушения трибуны на территории гребного канала в Ростове-на-Дону выросло до 15, среди них — 10 детей. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«На данный момент точно известно о 15 пострадавших, в том числе о пяти взрослых и 10 детях. К сожалению, одна женщина погибла. Еще одна женщина и двое детей — в крайне тяжелом состоянии», — написал Василий Голубев в своем telegram-канале. Он отметил, что медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Обрушение трибуны произошло из-за сильного ветра.

Гребной канал ремонтировался в 2018 году. В то время на его реконструкцию было потрачено 800 миллионов рублей. По информации telegram-канала Readovka, тогда эти работы назвали самыми дорогостоящими. Однако местные жители жаловались на низкое качество конструкций.

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Число пострадавших от обрушения трибуны на территории гребного канала в Ростове-на-Дону выросло до 15, среди них — 10 детей. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев. «На данный момент точно известно о 15 пострадавших, в том числе о пяти взрослых и 10 детях. К сожалению, одна женщина погибла. Еще одна женщина и двое детей — в крайне тяжелом состоянии», — написал Василий Голубев в своем telegram-канале. Он отметил, что медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Обрушение трибуны произошло из-за сильного ветра. Гребной канал ремонтировался в 2018 году. В то время на его реконструкцию было потрачено 800 миллионов рублей. По информации telegram-канала Readovka, тогда эти работы назвали самыми дорогостоящими. Однако местные жители жаловались на низкое качество конструкций.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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