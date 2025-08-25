Трамп заявил о прекращении помощи Украине

Президент США заявил, что больше не выделит деньги Украине
Президент США заявил, что больше не выделит деньги Украине

США больше не выделяют средства на поддержку Украины. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«США больше не тратят деньги на Украину», — приводит слова Трампа «Clash Report». Сообщение опубликовано в telegram-канале.

Ранее Дональд Трамп уже заявлял о намерении вывести США из участия в конфликте на Украине и постепенно сокращать поддержку Киева. Отмечается, что американский лидер не берет на себя долгосрочных обязательств по помощи Украине.

