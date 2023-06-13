Первый вице-премьер Белоусов раскрыл, кто предложил ввести налог на сверхприбыль

Первый вице-премьер Белоусов: налог на сверхприбыль придумал бизнес, а не государство

13 июня 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

Андрей Белоусов заявил, что бизнесмены сами предложили взимать с них налог на сверхприбыль Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Добровольный налог» на сверхприбыль, который подразумевает единовременный взнос в бюджет страны, принадлежит бизнесу, а не государству. Такое заявление сделал первый вице-премьер Андрей Белоусов. «Я вам открою большую тайну: идея этого налога про 300 миллиардов рублей принадлежит бизнесу, а не государству. <…> Они [бизнесмены] же умные и информированные», — сказал Артем Белоусов в интервью для РБК. По его словам, бизнесмены понимают, что их доходы за 2021 и 2022 годы больше государственного бюджета. «Они говорят: „Ребят, чем нам налоги повышать, давайте мы лучше скинемся и заплатим“», — рассказал первый вице-премьер. Ранее Белоусов заявлял, что во время пандемии COVID-19 металлурги «нахлобучили» государство на 100 миллиардов рублей. Тогда он сказал, что государство способно установить налоги так, чтобы забрать средства, которые эти металлурги получили. Спустя время, в ходе встречи, первый вице-премьер сказал им, что страна в любом случае получит с них деньги, дав металлургам право выбора, как именно это произойдет. Позже он сообщил, что российское правительство обсуждает с бизнесом вопрос о добровольном единовременном взносе в государственный бюджет.

«Добровольный налог» на сверхприбыль, который подразумевает единовременный взнос в бюджет страны, принадлежит бизнесу, а не государству. Такое заявление сделал первый вице-премьер Андрей Белоусов. «Я вам открою большую тайну: идея этого налога про 300 миллиардов рублей принадлежит бизнесу, а не государству. <…> Они [бизнесмены] же умные и информированные», — сказал Артем Белоусов в интервью для РБК. По его словам, бизнесмены понимают, что их доходы за 2021 и 2022 годы больше государственного бюджета. «Они говорят: „Ребят, чем нам налоги повышать, давайте мы лучше скинемся и заплатим“», — рассказал первый вице-премьер. Ранее Белоусов заявлял, что во время пандемии COVID-19 металлурги «нахлобучили» государство на 100 миллиардов рублей. Тогда он сказал, что государство способно установить налоги так, чтобы забрать средства, которые эти металлурги получили. Спустя время, в ходе встречи, первый вице-премьер сказал им, что страна в любом случае получит с них деньги, дав металлургам право выбора, как именно это произойдет. Позже он сообщил, что российское правительство обсуждает с бизнесом вопрос о добровольном единовременном взносе в государственный бюджет.