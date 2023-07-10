Аналитик объяснила важность решения Путина по долгосрочным сбережениям россиян

Аналитик Проценко: программа долгосрочных сбережений граждан является хорошим инструментом для инвестиций
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Программа долгосрочных сбережений граждан — хороший инструмент для инвестиций, сказала Гузель Проценко Фото:

Решение президента России Владимира Путина с 1 января 2024 года запустить программу долгосрочных сбережений является довольно привлекательным инструментом для инвестиций. Об этом заявила гендиректор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.

«Долгосрочные сбережения граждан — потенциально очень привлекательный инструмент для инвестиций», — сказала Гузель Проценко в интервью для RT. По ее словам, программа будет находиться под особым государственным контролем. Кроме того, при стабильном курсе рубля, большая конкуренция в секторе позволит получать доходы выше уровня годовой инфляции.

Ранее стало известно, что Госдума РФ узаконила программу долгосрочных сбережений граждан. Сбережения будут формироваться из взносов россиян. При этом сама программа будет полностью добровольной.

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Решение президента России Владимира Путина с 1 января 2024 года запустить программу долгосрочных сбережений является довольно привлекательным инструментом для инвестиций. Об этом заявила гендиректор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко. «Долгосрочные сбережения граждан — потенциально очень привлекательный инструмент для инвестиций», — сказала Гузель Проценко в интервью для RT. По ее словам, программа будет находиться под особым государственным контролем. Кроме того, при стабильном курсе рубля, большая конкуренция в секторе позволит получать доходы выше уровня годовой инфляции. Ранее стало известно, что Госдума РФ узаконила программу долгосрочных сбережений граждан. Сбережения будут формироваться из взносов россиян. При этом сама программа будет полностью добровольной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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