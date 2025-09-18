Главе Генштаба Герасимову продлили срок службы

Начальнику Генерального штаба Вооруженных сил России Валерию Герасимову продлили срок военной службы. По данным источников, контракт с генералом армии продлен на пять лет.
«Главе Генерального штаба Вооруженных сил России Валерию Герасимову продлили срок службы. Согласно закону „О воинской обязанности и военной службе“, с военнослужащими, имеющими звание генерала армии и достигшими предельного возраста пребывания на военной службе, может заключаться новый контракт на срок, установленный решением президента»,— сообщил журналистам источник РБК, близкий к Минобороны. Герасимов остается одним из ключевых руководителей спецоперации, что объясняет необходимость сохранения его на посту.
Подтверждение о продлении контракта было подтверждено сторонними источниками, также был направлен запрос в пресс-службу Кремля. На этой неделе отсутствие Герасимова на крупных учениях»Запад-2025» вызвало вопросы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда пояснил, что начальник Генштаба не присутствовал на маневрах, так как координирует руководство спецоперацией.
Валерий Герасимов занимает пост начальника Генштаба с ноября 2012 года и недавно достиг 70-летнего возраста, который является предельным для службы в этом звании. В 2021 году были приняты законодательные поправки, позволяющие президенту продлевать срок службы генералам армии после 70 лет. Ранее аналогичные решения принимались в отношении главы ФСБ Александра Бортникова и директора СВР Сергея Нарышкина.
