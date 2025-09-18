Главе Генштаба Герасимову продлили срок службы

Срок службы начальника Генштаба Герасимова продлен на пять лет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президентом России было принято решение продлить контракт с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым
Президентом России было принято решение продлить контракт с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым Фото:

Начальнику Генерального штаба Вооруженных сил России Валерию Герасимову продлили срок военной службы. По данным источников, контракт с генералом армии продлен на пять лет.

«Главе Генерального штаба Вооруженных сил России Валерию Герасимову продлили срок службы. Согласно закону „О воинской обязанности и военной службе“, с военнослужащими, имеющими звание генерала армии и достигшими предельного возраста пребывания на военной службе, может заключаться новый контракт на срок, установленный решением президента»,— сообщил журналистам источник РБК, близкий к Минобороны. Герасимов остается одним из ключевых руководителей спецоперации, что объясняет необходимость сохранения его на посту.

Подтверждение о продлении контракта было подтверждено сторонними источниками, также был направлен запрос в пресс-службу Кремля. На этой неделе отсутствие Герасимова на крупных учениях»Запад-2025» вызвало вопросы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда пояснил, что начальник Генштаба не присутствовал на маневрах, так как координирует руководство спецоперацией.

Валерий Герасимов занимает пост начальника Генштаба с ноября 2012 года и недавно достиг 70-летнего возраста, который является предельным для службы в этом звании. В 2021 году были приняты законодательные поправки, позволяющие президенту продлевать срок службы генералам армии после 70 лет. Ранее аналогичные решения принимались в отношении главы ФСБ Александра Бортникова и директора СВР Сергея Нарышкина.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Начальнику Генерального штаба Вооруженных сил России Валерию Герасимову продлили срок военной службы. По данным источников, контракт с генералом армии продлен на пять лет. «Главе Генерального штаба Вооруженных сил России Валерию Герасимову продлили срок службы. Согласно закону „О воинской обязанности и военной службе“, с военнослужащими, имеющими звание генерала армии и достигшими предельного возраста пребывания на военной службе, может заключаться новый контракт на срок, установленный решением президента»,— сообщил журналистам источник РБК, близкий к Минобороны. Герасимов остается одним из ключевых руководителей спецоперации, что объясняет необходимость сохранения его на посту. Подтверждение о продлении контракта было подтверждено сторонними источниками, также был направлен запрос в пресс-службу Кремля. На этой неделе отсутствие Герасимова на крупных учениях»Запад-2025» вызвало вопросы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда пояснил, что начальник Генштаба не присутствовал на маневрах, так как координирует руководство спецоперацией. Валерий Герасимов занимает пост начальника Генштаба с ноября 2012 года и недавно достиг 70-летнего возраста, который является предельным для службы в этом звании. В 2021 году были приняты законодательные поправки, позволяющие президенту продлевать срок службы генералам армии после 70 лет. Ранее аналогичные решения принимались в отношении главы ФСБ Александра Бортникова и директора СВР Сергея Нарышкина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...