Shot: опубликовано фото убийцы офицера Ржицкого 11 июля 2023 в 01:22 Размер текста - 17 + Подозреваемого в убийстве Ржицкого разыскивает вся полиция Краснодара Фото: Московец Илья © URA.RU Shot опубликовал ориентировку с фотографией предполагаемого убийцы Станислава Ржицкого. В настоящее время мужчину разыскивает вся полиция Краснодара. «Разыскивается мужчина 30-40 лет среднего телосложения, одетый в голубую кепку и все черное. Сейчас его ищет вся полиция города», — говорится в telegram-канале Shot. Ранее стало известно, что в Краснодаре застрелили замначальника городского отдела по мобилизационной работе, капитана 2-го ранга Станислава Ржицкого, напоминает МК. Неизвестный выстрелил четыре раза и скрылся с места преступления. По факту возбуждено уголовное дело. ориентировка на подозреваемого в убийстве Станислава Ржицкого телеграм-канал Shot Shot опубликовал ориентировку с фотографией предполагаемого убийцы Станислава Ржицкого. В настоящее время мужчину разыскивает вся полиция Краснодара. «Разыскивается мужчина 30-40 лет среднего телосложения, одетый в голубую кепку и все черное. Сейчас его ищет вся полиция города», — говорится в telegram-канале Shot. Ранее стало известно, что в Краснодаре застрелили замначальника городского отдела по мобилизационной работе, капитана 2-го ранга Станислава Ржицкого, напоминает МК. Неизвестный выстрелил четыре раза и скрылся с места преступления. По факту возбуждено уголовное дело. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям