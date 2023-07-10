10 июля 2023

Shot: опубликовано фото убийцы офицера Ржицкого

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Веронике Наумовой. Екатеринбург, полицейские, силовики, полиция, сотрудники полиции
Подозреваемого в убийстве Ржицкого разыскивает вся полиция Краснодара Фото:

Shot опубликовал ориентировку с фотографией предполагаемого убийцы Станислава Ржицкого. В настоящее время мужчину разыскивает вся полиция Краснодара.

«Разыскивается мужчина 30-40 лет среднего телосложения, одетый в голубую кепку и все черное. Сейчас его ищет вся полиция города», — говорится в telegram-канале Shot.

Ранее стало известно, что в Краснодаре застрелили замначальника городского отдела по мобилизационной работе, капитана 2-го ранга Станислава Ржицкого, напоминает МК. Неизвестный выстрелил четыре раза и скрылся с места преступления. По факту возбуждено уголовное дело.

ориентировка на подозреваемого в убийстве Станислава Ржицкого
ориентировка на подозреваемого в убийстве Станислава Ржицкого

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Shot опубликовал ориентировку с фотографией предполагаемого убийцы Станислава Ржицкого. В настоящее время мужчину разыскивает вся полиция Краснодара. «Разыскивается мужчина 30-40 лет среднего телосложения, одетый в голубую кепку и все черное. Сейчас его ищет вся полиция города», — говорится в telegram-канале Shot. Ранее стало известно, что в Краснодаре застрелили замначальника городского отдела по мобилизационной работе, капитана 2-го ранга Станислава Ржицкого, напоминает МК. Неизвестный выстрелил четыре раза и скрылся с места преступления. По факту возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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