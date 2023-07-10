Shot: опубликовано фото убийцы офицера Ржицкого

Подозреваемого в убийстве Ржицкого разыскивает вся полиция Краснодара
Shot опубликовал ориентировку с фотографией предполагаемого убийцы Станислава Ржицкого. В настоящее время мужчину разыскивает вся полиция Краснодара.
«Разыскивается мужчина 30-40 лет среднего телосложения, одетый в голубую кепку и все черное. Сейчас его ищет вся полиция города», — говорится в telegram-канале Shot.
Ранее стало известно, что в Краснодаре застрелили замначальника городского отдела по мобилизационной работе, капитана 2-го ранга Станислава Ржицкого, напоминает
ориентировка на подозреваемого в убийстве Станислава Ржицкого
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.