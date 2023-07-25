Посол ФРГ в России фон Гайр уезжает из Москвы

Геза Андреас фон Гайр заявил, что ему никогда не было скучно на посту посла ФРГ в России
Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр сообщил, что покидает Москву после четырех лет работы в диппредставительстве. Причиной отъезда стало окончание командировки.
«Через несколько дней я покину Москву после четырех лет работы здесь. Это были совершенно необычные четыре года», — сказал Геза Андреас фон Гайр, передает ТАСС. Он заявил, что годы работы в посольстве никогда не были скучными.
Ранее стало известно, что москву покинул посол Эстонии Маргус Лайдре, передает RT. До этого сообщалось об отъезде представителя США в РФ Джона Джозефа Салливана.
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