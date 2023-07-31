Пострадавшему оказывается медицинская помощь
В ресторане «Пироги, вино и гусь» в центре Москвы загорелся человек во время ремонта холодильника. Об этом сообщил telegram-канал SHOT.
«Взрыв в московском ресторане „Пироги, вино и гусь“ произошел во время ремонта холодильника», — написали авторы канала. По их данным, пострадал рабочий, который пытался починить холодильник. Сейчас ему оказывается медицинская помощь.
Ранее, 28 июля, в ресторане «Пироги, вино и гусь» обвалился потолок. Об этом сообщал telegram-канал Mash.
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