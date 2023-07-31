SHOT: в ресторане Москвы загорелся человек после взрыва. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Москвы, машина скорой помощи, скорая помошь
Пострадавшему оказывается медицинская помощь Фото:

В ресторане «Пироги, вино и гусь» в центре Москвы загорелся человек во время ремонта холодильника. Об этом сообщил telegram-канал SHOT.

«Взрыв в московском ресторане „Пироги, вино и гусь“ произошел во время ремонта холодильника», — написали авторы канала. По их данным, пострадал рабочий, который пытался починить холодильник. Сейчас ему оказывается медицинская помощь.

Ранее, 28 июля, в ресторане «Пироги, вино и гусь» обвалился потолок. Об этом сообщал telegram-канал Mash.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ресторане «Пироги, вино и гусь» в центре Москвы загорелся человек во время ремонта холодильника. Об этом сообщил telegram-канал SHOT. «Взрыв в московском ресторане „Пироги, вино и гусь“ произошел во время ремонта холодильника», — написали авторы канала. По их данным, пострадал рабочий, который пытался починить холодильник. Сейчас ему оказывается медицинская помощь. Ранее, 28 июля, в ресторане «Пироги, вино и гусь» обвалился потолок. Об этом сообщал telegram-канал Mash.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...