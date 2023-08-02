Почти миллион россиян смогли подключить газ дешевле по программе «Единой России»

02 августа 2023 в 16:33 Размер текста - 17 +

На участие в программе догазификации подано 985 тысяч заявок Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU На подключение по социальной догазификации в России подписаны 915 тысяч договоров. Такие итоги двух лет работы программы «Единой России» подвел секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. «За два года действия программы социальной догазификации заключены 915 тысяч договоров на подключение», — заявил Турчак. Он добавил, что заявки на участие в программе уже подали 985 тысяч граждан. Депутаты от партии совместно с представителями «Газпрома» проводят встречи с жителями сельских территорий, информируя их о возможности участия в программе и предоставляемых льготах. Однако, по словам секретаря Генсовета партии, еще нужно работа над осведомленностью граждан и ускорением процесса подключения. Также отмечается важность законодательных изменений, включающих освобождение газораспределительных организаций от уплаты НДС при подключении социальных объектов. Также был поднят вопрос о субсидировании газового оборудования для льготников. Предусмотрена компенсация до 100 тысяч рублей, но полный перечень оборудования пока не утвержден. Это создает проблемы для некоторых льготников, которые не могут получить компенсацию. Однако ожидается, что эта проблема будет решена в ближайшее время. «Единая Россия» предлагает расширить меры поддержки при социальной газификации в России. В рамках этой инициативы регионы уже получили 2,4 миллиарда рублей для предоставления субсидий льготным категориям для закупки газового оборудования. Закон о бесплатном доведении газа до участков был подписан президентом Владимиром Путиным в 2021 году, что дает жителям возможность получить субсидии для газификации и покупки оборудования. Секретарь курганского отделения партии, депутат Госдумы Александр Ильтяков назвал впечатляющими результаты программы социальной газификации в регионе. «Социальная газификация в регионе набирает обороты: строятся распределительные газопроводы, создается техническая возможность для подключения к сетям. По инициативе партии в округах проводятся встречи с населением и дворовые обходы, во время которых члены рабочей группы подробно рассказывают о возможности и преимуществах догазификации, отвечают на интересующие людей вопросы и пошагово объясняют механизм вступления в данную программу», — заявил Ильтяков. За 2023 год было подано более 11 тысяч заявок на догазификацию, заключено более семи тысяч договоров, и построено более 5,5 тысячи подводов до границ домовладений. Благодаря этим усилиям почти четыре тысячи зауральцев стали потребителями природного газа в рамках программы социальной газификации, заключил Ильтяков. Проводятся встречи с населением и дворовые обходы Фото: «Единая Россия» Социальная газификация в Курганской области набирает обороты Фото: «Единая Россия» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На подключение по социальной догазификации в России подписаны 915 тысяч договоров. Такие итоги двух лет работы программы «Единой России» подвел секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. «За два года действия программы социальной догазификации заключены 915 тысяч договоров на подключение», — заявил Турчак. Он добавил, что заявки на участие в программе уже подали 985 тысяч граждан. Депутаты от партии совместно с представителями «Газпрома» проводят встречи с жителями сельских территорий, информируя их о возможности участия в программе и предоставляемых льготах. Однако, по словам секретаря Генсовета партии, еще нужно работа над осведомленностью граждан и ускорением процесса подключения. Также отмечается важность законодательных изменений, включающих освобождение газораспределительных организаций от уплаты НДС при подключении социальных объектов. Также был поднят вопрос о субсидировании газового оборудования для льготников. Предусмотрена компенсация до 100 тысяч рублей, но полный перечень оборудования пока не утвержден. Это создает проблемы для некоторых льготников, которые не могут получить компенсацию. Однако ожидается, что эта проблема будет решена в ближайшее время. «Единая Россия» предлагает расширить меры поддержки при социальной газификации в России. В рамках этой инициативы регионы уже получили 2,4 миллиарда рублей для предоставления субсидий льготным категориям для закупки газового оборудования. Закон о бесплатном доведении газа до участков был подписан президентом Владимиром Путиным в 2021 году, что дает жителям возможность получить субсидии для газификации и покупки оборудования. Секретарь курганского отделения партии, депутат Госдумы Александр Ильтяков назвал впечатляющими результаты программы социальной газификации в регионе. «Социальная газификация в регионе набирает обороты: строятся распределительные газопроводы, создается техническая возможность для подключения к сетям. По инициативе партии в округах проводятся встречи с населением и дворовые обходы, во время которых члены рабочей группы подробно рассказывают о возможности и преимуществах догазификации, отвечают на интересующие людей вопросы и пошагово объясняют механизм вступления в данную программу», — заявил Ильтяков. За 2023 год было подано более 11 тысяч заявок на догазификацию, заключено более семи тысяч договоров, и построено более 5,5 тысячи подводов до границ домовладений. Благодаря этим усилиям почти четыре тысячи зауральцев стали потребителями природного газа в рамках программы социальной газификации, заключил Ильтяков.