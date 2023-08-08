08 августа 2023

В Пентагоне назвали сумму, которую готовы потратить на помощь Украине

Пентагон: США располагают 6 млрд долларов на поддержку Украины
© Служба новостей «URA.RU»
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Пентагон пока не планирует требовать дополнительные средства на помощь Киеву Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США готовы потратить еще как минимум 6 миллиардов долларов на оказание помощи Украине. Как сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, дополнительное финансирование пока не требуется.

«Администрация США располагает как минимум 6 миллиардами долларов на продолжение помощи Украине. Обращаться к конгрессу за дополнительным финансированием пока рано», — заявила Синх, передает РИА Новости.

В декабре прошлого года конгресс США одобрил помощь Украине в размере не менее 800 миллионов долларов. Киев регулярно просит у США вооружения, к примеру, дальнойбойные ракеты ATACMS. В Пентагоне говорили, что американский военно-промышленный комплекс не справляется с объемами помощи, которые требуются Украине. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что ежегодное содержание ВСУ обходится в 55 миллиардов рублей.

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США готовы потратить еще как минимум 6 миллиардов долларов на оказание помощи Украине. Как сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, дополнительное финансирование пока не требуется. «Администрация США располагает как минимум 6 миллиардами долларов на продолжение помощи Украине. Обращаться к конгрессу за дополнительным финансированием пока рано», — заявила Синх, передает РИА Новости. В декабре прошлого года конгресс США одобрил помощь Украине в размере не менее 800 миллионов долларов. Киев регулярно просит у США вооружения, к примеру, дальнойбойные ракеты ATACMS. В Пентагоне говорили, что американский военно-промышленный комплекс не справляется с объемами помощи, которые требуются Украине. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что ежегодное содержание ВСУ обходится в 55 миллиардов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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