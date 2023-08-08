В Пентагоне назвали сумму, которую готовы потратить на помощь Украине

США готовы потратить еще как минимум 6 миллиардов долларов на оказание помощи Украине. Как сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, дополнительное финансирование пока не требуется.
«Администрация США располагает как минимум 6 миллиардами долларов на продолжение помощи Украине. Обращаться к конгрессу за дополнительным финансированием пока рано», — заявила Синх, передает РИА Новости.
В декабре прошлого года конгресс США одобрил помощь Украине в размере не менее 800 миллионов долларов. Киев регулярно просит у США вооружения, к примеру, дальнойбойные ракеты ATACMS. В Пентагоне говорили, что американский военно-промышленный комплекс не справляется с объемами помощи, которые требуются Украине. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что ежегодное содержание ВСУ обходится в 55 миллиардов рублей.
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