Кулеба попросил у Блинкена ракеты ATACMS дальностью до 300 км

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Дмитрий Кулеба, stock
Дмитрий Кулеба провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном Фото:
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном попросил передать Киеву дальнойбойные ракеты ATACMS. Данное вооружение имеет дальность до 300 километров.

«Я поблагодарил США за всю оказанную помощь и подчеркнул необходимость укрепления дальнобойного потенциала Украины путем предоставления системы ATACMS», — рассказал Кулеба об итогах переговоров. Пост он выставил в своем аккаунте в Twitter.

Ранее украинский депутат и лидер либеральной партии «Голос» Кира Рудик призвала США поставить Киеву баллистические ракеты ATACMS. Целью она называла удары по Крыму. По данным CNN, Вашингтон обдумывает этот вопрос.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном попросил передать Киеву дальнойбойные ракеты ATACMS. Данное вооружение имеет дальность до 300 километров. «Я поблагодарил США за всю оказанную помощь и подчеркнул необходимость укрепления дальнобойного потенциала Украины путем предоставления системы ATACMS», — рассказал Кулеба об итогах переговоров. Пост он выставил в своем аккаунте в Twitter. Ранее украинский депутат и лидер либеральной партии «Голос» Кира Рудик призвала США поставить Киеву баллистические ракеты ATACMS. Целью она называла удары по Крыму. По данным CNN, Вашингтон обдумывает этот вопрос.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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