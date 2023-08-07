Кулеба попросил у Блинкена ракеты ATACMS дальностью до 300 км

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном попросил передать Киеву дальнойбойные ракеты ATACMS. Данное вооружение имеет дальность до 300 километров.
«Я поблагодарил США за всю оказанную помощь и подчеркнул необходимость укрепления дальнобойного потенциала Украины путем предоставления системы ATACMS», — рассказал Кулеба об итогах переговоров. Пост он выставил в своем аккаунте в Twitter.
Ранее украинский депутат и лидер либеральной партии «Голос» Кира Рудик призвала США поставить Киеву баллистические ракеты ATACMS. Целью она называла удары по Крыму. По данным CNN, Вашингтон обдумывает этот вопрос.
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