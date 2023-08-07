Кулеба попросил у Блинкена ракеты ATACMS дальностью до 300 км

07 августа 2023 в 22:14 Размер текста - 17 +

Дмитрий Кулеба провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном попросил передать Киеву дальнойбойные ракеты ATACMS. Данное вооружение имеет дальность до 300 километров. «Я поблагодарил США за всю оказанную помощь и подчеркнул необходимость укрепления дальнобойного потенциала Украины путем предоставления системы ATACMS», — рассказал Кулеба об итогах переговоров. Пост он выставил в своем аккаунте в Twitter. Ранее украинский депутат и лидер либеральной партии «Голос» Кира Рудик призвала США поставить Киеву баллистические ракеты ATACMS. Целью она называла удары по Крыму. По данным CNN, Вашингтон обдумывает этот вопрос.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном попросил передать Киеву дальнойбойные ракеты ATACMS. Данное вооружение имеет дальность до 300 километров. «Я поблагодарил США за всю оказанную помощь и подчеркнул необходимость укрепления дальнобойного потенциала Украины путем предоставления системы ATACMS», — рассказал Кулеба об итогах переговоров. Пост он выставил в своем аккаунте в Twitter. Ранее украинский депутат и лидер либеральной партии «Голос» Кира Рудик призвала США поставить Киеву баллистические ракеты ATACMS. Целью она называла удары по Крыму. По данным CNN, Вашингтон обдумывает этот вопрос.