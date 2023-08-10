Украина внесла Bacardi в список «спонсоров войны» 10 августа 2023 в 15:34 Размер текста - 17 + Bacardi Limited смогла увеличить свою прибыль в России за время спецоперации, пояснили в НАПК Фото: Александр Мамаев © URA.RU Компания Bacardi Limited, которая занимается производством алкогольной продукции, была внесена в украинский список «спонсоров войны». Об этом сообщили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК). «НАПК внесло бермудскую компанию Bacardi Limited в перечень международных спонсоров войны. Компания продолжает вести бизнес в России и активно ищет там новых сотрудников», — говорится в telegram-канале НАПК. Отмечается, что за год боевых действий на Украине российское подразделение компании Bacardi Limited заработало 169 миллионов долларов. Эта цифра могла быть меньше, если другие компании не ушли с российского рынка. Таким образом доход «Бакарди Рус» вырос на 8,5% до 32,6 миллиарда рублей, передает Life . Компания Bacardi Limited, которая занимается производством алкогольной продукции, была внесена в украинский список «спонсоров войны». Об этом сообщили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК). «НАПК внесло бермудскую компанию Bacardi Limited в перечень международных спонсоров войны. Компания продолжает вести бизнес в России и активно ищет там новых сотрудников», — говорится в telegram-канале НАПК. Отмечается, что за год боевых действий на Украине российское подразделение компании Bacardi Limited заработало 169 миллионов долларов. Эта цифра могла быть меньше, если другие компании не ушли с российского рынка. Таким образом доход «Бакарди Рус» вырос на 8,5% до 32,6 миллиарда рублей, передает Life. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям