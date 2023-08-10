Украина внесла Bacardi в список «спонсоров войны»

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Bacardi Limited смогла увеличить свою прибыль в России за время спецоперации, пояснили в НАПК Фото:

Компания Bacardi Limited, которая занимается производством алкогольной продукции, была внесена в украинский список «спонсоров войны». Об этом сообщили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК).

«НАПК внесло бермудскую компанию Bacardi Limited в перечень международных спонсоров войны. Компания продолжает вести бизнес в России и активно ищет там новых сотрудников», — говорится в telegram-канале НАПК.

Отмечается, что за год боевых действий на Украине российское подразделение компании Bacardi Limited заработало 169 миллионов долларов. Эта цифра могла быть меньше, если другие компании не ушли с российского рынка. Таким образом доход «Бакарди Рус» вырос на 8,5% до 32,6 миллиарда рублей, передает Life.

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Компания Bacardi Limited, которая занимается производством алкогольной продукции, была внесена в украинский список «спонсоров войны». Об этом сообщили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК). «НАПК внесло бермудскую компанию Bacardi Limited в перечень международных спонсоров войны. Компания продолжает вести бизнес в России и активно ищет там новых сотрудников», — говорится в telegram-канале НАПК. Отмечается, что за год боевых действий на Украине российское подразделение компании Bacardi Limited заработало 169 миллионов долларов. Эта цифра могла быть меньше, если другие компании не ушли с российского рынка. Таким образом доход «Бакарди Рус» вырос на 8,5% до 32,6 миллиарда рублей, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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