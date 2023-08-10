Украина внесла Bacardi в список «спонсоров войны»

Компания Bacardi Limited, которая занимается производством алкогольной продукции, была внесена в украинский список «спонсоров войны». Об этом сообщили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК).
«НАПК внесло бермудскую компанию Bacardi Limited в перечень международных спонсоров войны. Компания продолжает вести бизнес в России и активно ищет там новых сотрудников», — говорится в telegram-канале НАПК.
Отмечается, что за год боевых действий на Украине российское подразделение компании Bacardi Limited заработало 169 миллионов долларов. Эта цифра могла быть меньше, если другие компании не ушли с российского рынка. Таким образом доход «Бакарди Рус» вырос на 8,5% до 32,6 миллиарда рублей, передает
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