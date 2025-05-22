Как аутсайдеры АПЛ стали героями еврокубков: итоговый обзор Лиги Европы 2024/25

Вечером 21 мая 2025 года на стадионе «Сан-Мамес» в испанском Бильбао лондонский «Тоттенхэм» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы, завоевав свой первый трофей за 17 лет. Решающий гол на 42-й минуте забил Бреннан Джонсон. URA.RU разбирается в деталях исторического триумфа и анализирует, что означает эта победа для английского футбола.
Финал Лиги Европы 2024/2025: обзор матча
Битва двух английских грандов, переживающих непростые времена в домашнем первенстве, держала в напряжении весь стадион «Сан-Мамес». Игра началась с тактической разведки – команды действовали осторожно, опасаясь пропустить быстрый гол.
Ключевой момент матча наступил незадолго до перерыва. На 42-й минуте атака «Тоттенхэма» привела к неразберихе в штрафной площади «красных дьяволов». Пап Матар Сарр навесил с левого фланга, а Бреннан Джонсон после рикошета от защитника Люка Шоу отправил мяч в сетку ворот Андре Онаны.
Во втором тайме подопечные Рубена Аморима усилили давление, но не смогли воплотить территориальное преимущество в голевые моменты. Самая опасная ситуация возникла на 68-й минуте, когда датский форвард «МЮ» Расмус Хейлунн едва не отправил мяч в пустые ворота после ошибки голкипера Гульельмо Викарио. Однако защитник «шпор» Микки ван де Вен совершил впечатляющий сэйв, выбив мяч буквально с линии ворот.
«Тоттенхэм» под руководством австралийского специалиста Энджа Постекоглу грамотно оборонялся в заключительные 20 минут, сосредоточившись на контратаках. Такая тактика принесла результат – лондонцы удержали минимальное преимущество до финального свистка немецкого арбитра Феликса Цвайера.
Конец «проклятия» и первый трофей «Тоттенхэма»
Победа в Лиге Европы имеет колоссальное значение для «Тоттенхэма», который последний раз поднимал над головой трофей в 2008 году, когда команда выиграла Кубок английской лиги. За прошедшие 17 лет клуб неоднократно приближался к титулам, но всякий раз терпел неудачи на решающих стадиях.
Особенно болезненным было поражение в финале Лиги чемпионов 2019 года, когда «шпоры» уступили «Ливерпулю» со счетом 0:2. Фраза «Это же «Тоттенхэм» (англ. «It's Tottenham») стала нарицательной в футбольном мире, символизируя способность команды упускать верные шансы на успех.
«Я всегда выигрываю трофеи на второй год работы в клубе. Ничего не изменилось», – заявил Эндж Постекоглу в сентябре 2024 года корреспонденту Sky Sports. Австралиец не обманул – он действительно привел «Тоттенхэм» к титулу в свой второй сезон, как это уже происходило с «Саут Мельбурном», «Брисбен Роар», «Йокогамой» и «Селтиком».
Примечательно, что капитан и лидер команды Сон Хын Мин остался в запасе на финальный матч. Это было тактическое решение Постекоглу, который предпочел выпустить в стартовом составе бразильца Ришарлисона. Впрочем, отсутствие корейской звезды в стартовом составе не помешало «шпорам» добиться исторического результата.
Новый формат Лиги Европы: как проходил турнир
Сезон 2024/25 стал революционным для европейских клубных турниров. Впервые в истории Лига Европы проводилась по швейцарской системе, которая пришла на смену традиционному групповому этапу.
Вместо привычных групп по четыре команды был введен общий этап с участием 36 клубов. Каждая команда провела по восемь матчей с разными соперниками – по два против клубов из каждой из четырех корзин (одна игра дома, одна на выезде).
По итогам общего этапа команды, занявшие места с 1-го по 8-е, напрямую вышли в 1/8 финала. Клубы, финишировавшие на позициях с 9-й по 24-ю, сыграли дополнительный раунд плей-офф за право продолжить борьбу. Коллективы, оказавшиеся ниже 24-го места, завершили выступление в еврокубках.
Еще одним важным нововведением стало отсутствие «весеннего обмена» между турнирами. Команды, выбывшие из Лиги чемпионов, больше не попадали в плей-офф Лиги Европы.
«Тоттенхэм» успешно адаптировался к новому формату, заняв четвертое место в общем этапе с 17 очками (5 побед, 2 ничьи, 1 поражение). «Манчестер Юнайтед» расположился строчкой выше – на третьей позиции с 18 баллами (5 побед, 3 ничьи, без поражений).
Плей-офф Лиги Европы: пути команд
Дорога финалистов к решающему матчу в Бильбао была насыщена драматичными моментами. «Тоттенхэм» благодаря высокому месту в общем этапе начал плей-офф сразу с 1/8 финала, где столкнулся с нидерландским АЗ. После неожиданного поражения в первом матче (0:1) лондонцы уверенно взяли реванш на своем поле (3:1) и прошли дальше.
В четвертьфинале «шпоры» с минимальным преимуществом одолели немецкий «Айнтрахт» из Франкфурта (1:1 в гостях и 1:0 дома). А в полуфинале уверенно разобрались с норвежским «Будё-Глимт», победив со счетом 3:1 на выезде и 2:0 дома.
«Манчестер Юнайтед» также напрямую стартовал с 1/8 финала, где в напряженном противостоянии с испанским «Реал Сосьедадом» добился победы по сумме двух матчей (5:4). В четвертьфинале команда Рубена Аморима в драматичном овертайме второго матча одолела французский «Лион» (2:2 и 5:4).
Полуфинальное противостояние с испанским «Атлетиком» из Бильбао, на стадионе которого впоследствии прошел финал, превратилось в настоящий разгром. «Манчестер Юнайтед» победил со счетом 3:0 на выезде и 4:1 дома, уверенно пробившись в решающий матч.
Парадокс сезона: европейский успех на фоне провала в АПЛ
Особую пикантность финалу придавало турнирное положение команд в английской Премьер-лиге. В сезоне 2024/25 оба финалиста демонстрировали катастрофические результаты в национальном первенстве.
Накануне финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» занимал 16-е место в турнирной таблице АПЛ, балансируя на грани зоны вылета. «Тоттенхэм» располагался строчкой ниже – на 17-й позиции, опережая зону вылета лишь на несколько очков.
Такой контраст между провалом в чемпионате и успехом в еврокубках вызвал дискуссию в футбольном сообществе. Бывший главный тренер «Арсенала» и нынешний функционер ФИФА Арсен Венгер в беседе с “beIN Sports” выступил с критикой существующей системы, предложив пересмотреть правило, согласно которому победитель Лиги Европы автоматически получает путевку в Лигу чемпионов.
Статистика Лиги Европы: лучшие бомбардиры турнира
Несмотря на оборонительный характер финального матча, турнир в целом порадовал болельщиков высокой результативностью. В 189 матчах Лиги Европы было забито 556 мячей, что составляет в среднем 2,94 гола за игру.
Корону лучшего бомбардира разделили сразу три футболиста, забившие по 7 мячей:
- Марокканский нападающий «Олимпиакоса» Аюб Эль-Кааби (7 голов в 702 минутах)
- Норвежский форвард «Будё-Глимт» Каспер Хёг (7 голов в 1033 минуты)
- Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш (7 голов в 1281 минуту)
В число лучших снайперов также вошли:
- Малик Фофана («Лион») – 6 голов
- Виктор Осимхен («Галатасарай») – 6 голов
- Барнабаш Варга («ФеренФеренцварош») – 6 голов
- Саму Агехова («Порту») – 6 голов
- Юссеф Эн-Несири («Фенербахче») – 6 голов
- Вацлав Черны («Рейнджерс») – 6 голов
- Расмус Хейлунн («Манчестер Юнайтед») – 6 голов
Примечательно, что автор победного гола в финале Бреннан Джонсон забил в турнире 5 мячей, как и его партнер по «Тоттенхэму» Доминик Соланке. Братья Иньяки и Нико Уильямс из «Атлетика» также отметились пятью точными ударами каждый.
Сколько заработали клубы от участия и победы в Лиге Европы
Помимо спортивной составляющей, вчерашний финал имел колоссальное финансовое значение для обоих клубов. По оценкам экспертов из “Forbes”, победа в матче и сопутствующая квалификация в Лигу чемпионов принесут «Тоттенхэму» около 62 миллионов евро.
Эта сумма складывается из нескольких компонентов:
- 7 миллионов евро – премия от УЕФА за победу в турнире
- 3,5 миллиона евро – гарантированный бонус за участие в Суперкубке УЕФА
- Дополнительные 1,5 миллиона евро в случае победы в Суперкубке
- Не менее 51,5 миллиона евро – минимальные выплаты за участие в Лиге чемпионов следующего сезона
Для «Тоттенхэма», чьи доходы пострадали из-за неудачного выступления в Премьер-лиге, эти средства имеют критическое значение. Они позволят клубу удержать ключевых игроков и провести селективное усиление состава летом.
Стоит отметить, что лондонский клуб эффективно использует и другие источники доходов. По данным отчета УЕФА, современный стадион «Тоттенхэма» генерирует около 5,9 миллиона евро с каждого домашнего матча – четвертый показатель в Европе после «Арсенала», «ПСЖ» и мадридского «Реала».
Исторический контекст: трофейная засуха «Тоттенхэма»
Победа в Лиге Европы стала для «Тоттенхэма» первым трофеем с марта 2008 года, когда команда под руководством испанца Хуанде Рамоса выиграла Кубок английской лиги. За прошедшие 17 лет лондонский клуб четырежды менял эмблему, построил новый ультрасовременный стадион и сменил семь главных тренеров.
Для европейской истории «шпор» этот успех имеет особое значение. «Тоттенхэм» взял еврокубок впервые за 41 год – последним трофеем такого уровня был Кубок УЕФА 1984 года, когда в финале лондонцы обыграли «Андерлехт» в серии пенальти после ничьей 2:2 по сумме двух матчей.
Несмотря на долгий период без титулов, трофейный зал «Тоттенхэма» нельзя назвать пустым. На счету клуба:
- 2 чемпионства Англии (1951, 1961)
- 8 Кубков Англии (последний – в 1991 году)
- 4 Кубка лиги (1971, 1973, 1999, 2008)
- 3 победы в Лиге Европы/Кубке УЕФА (1972, 1984, 2025)
- 1 Кубок обладателей кубков (1963)
Триумф в Бильбао стал шестым английским финалом в истории еврокубков и третьим с участием «Тоттенхэма». Ранее лондонцы обыграли «Вулверхэмптон» в финале Кубка УЕФА 1972 года и уступили «Ливерпулю» в решающем матче Лиги чемпионов 2019 года.
Перспективы победителя: Лига чемпионов и Суперкубок
Благодаря триумфу в Лиге Европы «Тоттенхэм» получил прямую путевку в общий этап Лиги чемпионов сезона 2025/26. Это дает лондонскому клубу возможность выступить в главном клубном турнире Европы, несмотря на провальное выступление в Премьер-лиге.
Победа в Бильбао также гарантировала «шпорам» участие в матче за Суперкубок УЕФА. 13 августа 2025 года на стадионе в итальянском Удине «Тоттенхэм» встретится с победителем финала Лиги чемпионов, в котором 31 мая в Мюнхене сыграют «ПСЖ» и «Интер». Если лондонцам удастся выиграть Суперкубок, они смогут добавить в свою коллекцию еще один европейский трофей, которого никогда не было в истории клуба.
Что касается «Манчестер Юнайтед», то «красные дьяволы» лишились шанса выступить в еврокубках в следующем сезоне. Низкое место в Премьер-лиге не позволяет манкунианцам рассчитывать на квалификацию через национальное первенство, а поражение в финале Лиги Европы закрыло альтернативный путь в Европу.
Посещаемость и глобальный интерес к Лиге Европы
Финал Лиги Европы на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао собрал аншлаг – 53 289 зрителей заполнили трибуны арены до отказа. УЕФА выделил финалистам по 15 тысяч билетов, еще 22 тысячи распределились между партнерами союза и обычными болельщиками.
При этом интерес к матчу значительно превысил вместимость стадиона. По оценкам испанских правоохранительных органов, в Бильбао прибыло около 50 тысяч английских фанатов, многие из которых были вынуждены наблюдать за игрой в специально организованных фан-зонах и пабах города.
Турнир в целом также продемонстрировал высокие показатели посещаемости. 189 матчей Лиги Европы сезона 2024/25 посетили 5 619 669 зрителей, что составляет в среднем 29 734 человека на игру – рекордный показатель для второго по значимости европейского клубного турнира. Трансляция финального матча велась в 186 странах мира.
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