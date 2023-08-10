10 августа 2023

Der Spiegel: ВС РФ давят на ВСУ почти по всему фронту

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Снайперы ВС РФ. stock, снайпер, винтовка, прицел, разведчик, stock
Российские бойцы начали активные действия на южном и восточном участках фронта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с большими проблемами на южном и восточном участках фронта. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

«Украинская армия сталкивается с сильными ударами российских войск на многих участках фронта на востоке и юге. Были названы участки фронта Купянск, Лиман, Бахмут, Авдеевка, Марьинка и Шахтерск», — говорится в материале.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщал, что подразделения армии России в ДНР готовы перейти в наступление. Также подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко отмечал, что Вооруженные силы РФ успешно продвигаются на купянском направлении.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с большими проблемами на южном и восточном участках фронта. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel. «Украинская армия сталкивается с сильными ударами российских войск на многих участках фронта на востоке и юге. Были названы участки фронта Купянск, Лиман, Бахмут, Авдеевка, Марьинка и Шахтерск», — говорится в материале. Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщал, что подразделения армии России в ДНР готовы перейти в наступление. Также подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко отмечал, что Вооруженные силы РФ успешно продвигаются на купянском направлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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