Der Spiegel: ВС РФ давят на ВСУ почти по всему фронту 10 августа 2023 в 23:34 Размер текста - 17 + Российские бойцы начали активные действия на южном и восточном участках фронта Фото: Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с большими проблемами на южном и восточном участках фронта. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel. «Украинская армия сталкивается с сильными ударами российских войск на многих участках фронта на востоке и юге. Были названы участки фронта Купянск, Лиман, Бахмут, Авдеевка, Марьинка и Шахтерск», — говорится в материале. Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщал, что подразделения армии России в ДНР готовы перейти в наступление. Также подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко отмечал, что Вооруженные силы РФ успешно продвигаются на купянском направлении. Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с большими проблемами на южном и восточном участках фронта. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel. «Украинская армия сталкивается с сильными ударами российских войск на многих участках фронта на востоке и юге. Были названы участки фронта Купянск, Лиман, Бахмут, Авдеевка, Марьинка и Шахтерск», — говорится в материале. Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщал, что подразделения армии России в ДНР готовы перейти в наступление. Также подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко отмечал, что Вооруженные силы РФ успешно продвигаются на купянском направлении. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям