Российские бойцы начали активные действия на южном и восточном участках фронта
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с большими проблемами на южном и восточном участках фронта. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.
«Украинская армия сталкивается с сильными ударами российских войск на многих участках фронта на востоке и юге. Были названы участки фронта Купянск, Лиман, Бахмут, Авдеевка, Марьинка и Шахтерск», —
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщал, что подразделения армии России в ДНР готовы перейти в наступление. Также подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко отмечал, что Вооруженные силы РФ успешно продвигаются на купянском направлении.
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