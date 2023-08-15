ABC: технологичная оборона россиян в зоне СВО поставила Запад в тупик

15 августа 2023 в 18:37 Размер текста - 17 +

Мик Райан заявил, что у западных стран нет новой тактики по разминированию полей Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад не ожидал от России применения эффективного оружия в наземных операциях. Об этом сообщил американский обозреватель Мик Райан. По его словам, западным странам нужно создать новое оборудование для разминирования. «Мы не ожидали применения нового сетчатого сенсорно-огневого комплекса в современных наземных операциях за последние пару десятилетий. Были месяцы, когда мы наблюдали, как строятся русские оборонительные сооружения», — заявил Райан в статье ABC News. Он отметил, что Запад не обновил тактику и прорыв минных заграждений. По словам Райана, Западу при поддержке Австралии стоит разработать быструю программу по разработке технологий обнаружения и обезвреживания минных полей. Он подчеркнул, что западные страны должны отправить киевскому режиму новое оборудование для разминирования. Ранее американская газета The New York Times сообщила, что инженеры и механики ВСУ гибнут на минных полях, когда пытаются вернуть уничтоженную технику. Генсек Нато Йенс Столтенберг отметил, что нужно со всей серьезностью оценивать возможности России, так как российская армия оборудовала минные поля и окопы для противодействия, передает «Утро.ру».

Запад не ожидал от России применения эффективного оружия в наземных операциях. Об этом сообщил американский обозреватель Мик Райан. По его словам, западным странам нужно создать новое оборудование для разминирования. «Мы не ожидали применения нового сетчатого сенсорно-огневого комплекса в современных наземных операциях за последние пару десятилетий. Были месяцы, когда мы наблюдали, как строятся русские оборонительные сооружения», — заявил Райан в статье ABC News. Он отметил, что Запад не обновил тактику и прорыв минных заграждений. По словам Райана, Западу при поддержке Австралии стоит разработать быструю программу по разработке технологий обнаружения и обезвреживания минных полей. Он подчеркнул, что западные страны должны отправить киевскому режиму новое оборудование для разминирования. Ранее американская газета The New York Times сообщила, что инженеры и механики ВСУ гибнут на минных полях, когда пытаются вернуть уничтоженную технику. Генсек Нато Йенс Столтенберг отметил, что нужно со всей серьезностью оценивать возможности России, так как российская армия оборудовала минные поля и окопы для противодействия, передает «Утро.ру».