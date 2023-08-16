В России признали нежелательной организацию, призывавшую вступать в ВСУ

Генпрокуратура РФ приняла решение признать нежелательной деятельность польской организации Stowarzyszenie «Za Wolna Rosje». По словам прокуратуры, организаторы вовлекают своих участников в ряды добровольцев в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«По результатам проверки Генпрокуратура России приняла решение о признании нежелательной деятельности Stowarzyszenie „Za Wolna Rosje“ (Ассоциация „За свободную Россию“ — прим. URA.RU)», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Отмечается, что одними из организаторов данной организации являются граждане России Анастасия Сергеева и Мария Хармаст, эмигрировавшие в Польшу. В рамках своей деятельности они вовлекают участников организации в конфликт на Украине, призывая вступить в ряды ВСУ.
Генпрокуратура РФ приняла решение признать нежелательной деятельность польской организации Stowarzyszenie «Za Wolna Rosje». По словам прокуратуры, организаторы вовлекают своих участников в ряды добровольцев в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). «По результатам проверки Генпрокуратура России приняла решение о признании нежелательной деятельности Stowarzyszenie „Za Wolna Rosje“ (Ассоциация „За свободную Россию“ — прим. URA.RU)», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Отмечается, что одними из организаторов данной организации являются граждане России Анастасия Сергеева и Мария Хармаст, эмигрировавшие в Польшу. В рамках своей деятельности они вовлекают участников организации в конфликт на Украине, призывая вступить в ряды ВСУ.