В России признали нежелательной организацию, призывавшую вступать в ВСУ

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Заседание коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по итогам работы в первом полугодии 2019 г. Москва, прокурор, генеральная прокуратура рф, здание, генеральная прокуратура российской федерации
Stowarzyszenie «Za Wolna Rosje» признана нежелательной организацией в РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Генпрокуратура РФ приняла решение признать нежелательной деятельность польской организации Stowarzyszenie «Za Wolna Rosje». По словам прокуратуры, организаторы вовлекают своих участников в ряды добровольцев в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«По результатам проверки Генпрокуратура России приняла решение о признании нежелательной деятельности Stowarzyszenie „Za Wolna Rosje“ (Ассоциация „За свободную Россию“ — прим. URA.RU)», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Отмечается, что одними из организаторов данной организации являются граждане России Анастасия Сергеева и Мария Хармаст, эмигрировавшие в Польшу. В рамках своей деятельности они вовлекают участников организации в конфликт на Украине, призывая вступить в ряды ВСУ.

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Генпрокуратура РФ приняла решение признать нежелательной деятельность польской организации Stowarzyszenie «Za Wolna Rosje». По словам прокуратуры, организаторы вовлекают своих участников в ряды добровольцев в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). «По результатам проверки Генпрокуратура России приняла решение о признании нежелательной деятельности Stowarzyszenie „Za Wolna Rosje“ (Ассоциация „За свободную Россию“ — прим. URA.RU)», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Отмечается, что одними из организаторов данной организации являются граждане России Анастасия Сергеева и Мария Хармаст, эмигрировавшие в Польшу. В рамках своей деятельности они вовлекают участников организации в конфликт на Украине, призывая вступить в ряды ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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