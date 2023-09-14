Politico: Зеленский может сесть за стол переговоров с представителем России

Президент Украины Владимир Зеленский может оказаться за одним столом с представителем России. Об этом пишет издание Politico.
«Если на следующей неделе состоится специальное заседание Совета Безопасности ООН по Украине, как ожидают некоторые дипломаты, Зеленский, возможно, сможет публично изложить свою позицию за одним столом с представителем России», — сообщает издание. Там отмечают, что украинский лидер преследует две цели в своей поездке. Во-первых: заручиться поддержкой мирного предложения из 10 пунктов, во-вторых: найти решение кризиса продовольственной безопасности.
Ранне сообщалось, что Зеленский готовится принять участие в заседании Совета Безопасности ООН по Украине, запланированном на 20 сентября. Также он может посетить встречу мировых лидеров ООН в Нью-Йорке, передает RT.
Президент Украины Владимир Зеленский может оказаться за одним столом с представителем России. Об этом пишет издание Politico. «Если на следующей неделе состоится специальное заседание Совета Безопасности ООН по Украине, как ожидают некоторые дипломаты, Зеленский, возможно, сможет публично изложить свою позицию за одним столом с представителем России», — сообщает издание. Там отмечают, что украинский лидер преследует две цели в своей поездке. Во-первых: заручиться поддержкой мирного предложения из 10 пунктов, во-вторых: найти решение кризиса продовольственной безопасности. Ранне сообщалось, что Зеленский готовится принять участие в заседании Совета Безопасности ООН по Украине, запланированном на 20 сентября. Также он может посетить встречу мировых лидеров ООН в Нью-Йорке, передает RT.