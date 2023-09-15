Сенат США расследует отказ Маска запускать Starlink в Крыму по запросу Киева

15 сентября 2023 в 13:14 Размер текста - 17 +

Маск отказал Украине в активации Starlink в Крыму в 2022 году Фото: SHAWN THEW / EPA / ТАСС В США начали расследование против Илона Маска из-за его отказа активировать сервис спутниковой связи Starlink в Крыму в 2022 году по запросу Киева. Об этом сообщил председатель комитета Сената США по вооруженным силам Джек Рид. «Комитет активно изучает этот вопрос со всех сторон», — передает Bloomberg слова Рида. По данным сенатора, в данной ситуации речь идет об угрозе национальной безопасности, поэтому «ни Илон Маск, ни другой частный гражданин не может иметь последнего слова». Ранее Илон Маск, объясняя свой отказ активировать Starlink в Крыму, заявил, что сервис не должен использоваться для нападения Киева на Крым, так как это является нарушением пользовательского соглашения компании. Позже он добавил, что брал также во внимание санкции против России, таким образом признав принадлежность Крыма РФ.

В США начали расследование против Илона Маска из-за его отказа активировать сервис спутниковой связи Starlink в Крыму в 2022 году по запросу Киева. Об этом сообщил председатель комитета Сената США по вооруженным силам Джек Рид. «Комитет активно изучает этот вопрос со всех сторон», — передает Bloomberg слова Рида. По данным сенатора, в данной ситуации речь идет об угрозе национальной безопасности, поэтому «ни Илон Маск, ни другой частный гражданин не может иметь последнего слова». Ранее Илон Маск, объясняя свой отказ активировать Starlink в Крыму, заявил, что сервис не должен использоваться для нападения Киева на Крым, так как это является нарушением пользовательского соглашения компании. Позже он добавил, что брал также во внимание санкции против России, таким образом признав принадлежность Крыма РФ.