16 сентября 2023

В США признали мировое лидерство России в ключевой сфере

Bloomberg: Россия является мировым лидером на рынке пшеницы
© Служба новостей «URA.RU»
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Донецкая область,Новоазовский район,уборка урожая на уцелевшем после артобстрелов,поле пшеницы. Животноводческое хозяйство в Новоазовском районе,Донецкой области., поле, пшеница, зерна
Россия является ценообразователем на рынке зерна Фото:
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Россия является мировым лидером на рынке пшеницы и практически не имеет конкурентов в этой сфере. Об этом написали в агентстве Bloomberg.

«Конкурентов у российской пшеницы не так много. Россия на данный момент является ценообразователем», — передает издание слова аналитика зернового рынка Strategie Grains Элен Дюфлют. В материале статьи подчеркнули, что второй подряд урожай зерна в РФ значительно укрепляет лидерство в этой сфере.

Ранее стало известно о выходе России из зерновой сделки. По словам президента РФ Владимира Путина, Москва вернется в черноморскую инициативу, как только Запад выполнит необходимые для этого условия, сообщает телеканал 360. Тем не менее зарубежная пресса писала, что российская сторона продолжает лидировать в мире по экспорту и производству пшеницы, передает «Царьград». Например, в Минфине Японии сообщили о наращивании импорта российского зерна на 5679% в сравнении с прошлым годом, пишет VSE42.Ru.

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Россия является мировым лидером на рынке пшеницы и практически не имеет конкурентов в этой сфере. Об этом написали в агентстве Bloomberg. «Конкурентов у российской пшеницы не так много. Россия на данный момент является ценообразователем», — передает издание слова аналитика зернового рынка Strategie Grains Элен Дюфлют. В материале статьи подчеркнули, что второй подряд урожай зерна в РФ значительно укрепляет лидерство в этой сфере. Ранее стало известно о выходе России из зерновой сделки. По словам президента РФ Владимира Путина, Москва вернется в черноморскую инициативу, как только Запад выполнит необходимые для этого условия, сообщает телеканал 360. Тем не менее зарубежная пресса писала, что российская сторона продолжает лидировать в мире по экспорту и производству пшеницы, передает «Царьград». Например, в Минфине Японии сообщили о наращивании импорта российского зерна на 5679% в сравнении с прошлым годом, пишет VSE42.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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