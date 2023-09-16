В США признали мировое лидерство России в ключевой сфере

Bloomberg: Россия является мировым лидером на рынке пшеницы

17 сентября 2023 в 08:49 Размер текста - 17 +

Россия является ценообразователем на рынке зерна Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Россия является мировым лидером на рынке пшеницы и практически не имеет конкурентов в этой сфере. Об этом написали в агентстве Bloomberg. «Конкурентов у российской пшеницы не так много. Россия на данный момент является ценообразователем», — передает издание слова аналитика зернового рынка Strategie Grains Элен Дюфлют. В материале статьи подчеркнули, что второй подряд урожай зерна в РФ значительно укрепляет лидерство в этой сфере. Ранее стало известно о выходе России из зерновой сделки. По словам президента РФ Владимира Путина, Москва вернется в черноморскую инициативу, как только Запад выполнит необходимые для этого условия, сообщает телеканал 360. Тем не менее зарубежная пресса писала, что российская сторона продолжает лидировать в мире по экспорту и производству пшеницы, передает «Царьград». Например, в Минфине Японии сообщили о наращивании импорта российского зерна на 5679% в сравнении с прошлым годом, пишет VSE42.Ru.

Россия является мировым лидером на рынке пшеницы и практически не имеет конкурентов в этой сфере. Об этом написали в агентстве Bloomberg. «Конкурентов у российской пшеницы не так много. Россия на данный момент является ценообразователем», — передает издание слова аналитика зернового рынка Strategie Grains Элен Дюфлют. В материале статьи подчеркнули, что второй подряд урожай зерна в РФ значительно укрепляет лидерство в этой сфере. Ранее стало известно о выходе России из зерновой сделки. По словам президента РФ Владимира Путина, Москва вернется в черноморскую инициативу, как только Запад выполнит необходимые для этого условия, сообщает телеканал 360. Тем не менее зарубежная пресса писала, что российская сторона продолжает лидировать в мире по экспорту и производству пшеницы, передает «Царьград». Например, в Минфине Японии сообщили о наращивании импорта российского зерна на 5679% в сравнении с прошлым годом, пишет VSE42.Ru.