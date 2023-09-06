Россия и Турция договорились о поставках зерна

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Россия и Турция договорились о поставке одного миллиона тонн зерна, сообщили в МИД Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Россия и Турция договорились о поставке одного миллиона тонн зерна. Об этом сообщили в МИД РФ.

«РФ и Турция достигли принципиальной договоренности о поставке одного миллиона тонн зерна», — сообщили в МИД, передает РИА Новости. Там отметили, что в скором времени начнут прорабатывать технические детали.

Ранее в Сочи прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Во время встречи турецкий президент заявил, что новый пакет предложений по зерновой сделке может привести к ее возобновлению. Однако Путин сказал, что РФ вернется в договоренность, как только Запад выполнит все необходимые условия.

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Россия и Турция договорились о поставке одного миллиона тонн зерна. Об этом сообщили в МИД РФ. «РФ и Турция достигли принципиальной договоренности о поставке одного миллиона тонн зерна», — сообщили в МИД, передает РИА Новости. Там отметили, что в скором времени начнут прорабатывать технические детали. Ранее в Сочи прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Во время встречи турецкий президент заявил, что новый пакет предложений по зерновой сделке может привести к ее возобновлению. Однако Путин сказал, что РФ вернется в договоренность, как только Запад выполнит все необходимые условия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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