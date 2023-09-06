Россия и Турция договорились о поставках зерна

Россия и Турция договорились о поставке одного миллиона тонн зерна, сообщили в МИД
новость из сюжетаПродовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна
Россия и Турция договорились о поставке одного миллиона тонн зерна. Об этом сообщили в МИД РФ.
«РФ и Турция достигли принципиальной договоренности о поставке одного миллиона тонн зерна», — сообщили в МИД, передает РИА Новости. Там отметили, что в скором времени начнут прорабатывать технические детали.
Ранее в Сочи прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Во время встречи турецкий президент заявил, что новый пакет предложений по зерновой сделке может привести к ее возобновлению. Однако Путин сказал, что РФ вернется в договоренность, как только Запад выполнит все необходимые условия.
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