Россия и Турция договорились о поставках зерна

06 сентября 2023 в 21:52 Размер текста - 17 +

Россия и Турция договорились о поставке одного миллиона тонн зерна, сообщили в МИД Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Россия и Турция договорились о поставке одного миллиона тонн зерна. Об этом сообщили в МИД РФ. «РФ и Турция достигли принципиальной договоренности о поставке одного миллиона тонн зерна», — сообщили в МИД, передает РИА Новости. Там отметили, что в скором времени начнут прорабатывать технические детали. Ранее в Сочи прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Во время встречи турецкий президент заявил, что новый пакет предложений по зерновой сделке может привести к ее возобновлению. Однако Путин сказал, что РФ вернется в договоренность, как только Запад выполнит все необходимые условия.

Россия и Турция договорились о поставке одного миллиона тонн зерна. Об этом сообщили в МИД РФ. «РФ и Турция достигли принципиальной договоренности о поставке одного миллиона тонн зерна», — сообщили в МИД, передает РИА Новости. Там отметили, что в скором времени начнут прорабатывать технические детали. Ранее в Сочи прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Во время встречи турецкий президент заявил, что новый пакет предложений по зерновой сделке может привести к ее возобновлению. Однако Путин сказал, что РФ вернется в договоренность, как только Запад выполнит все необходимые условия.