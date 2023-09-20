Под Пензой самолет разбился из-за линии электропередач

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Самолет разбился после того, как зацепился за линию электропередач Фото:

В Пензенской области Легкомоторный самолет зацепился за линию электропередач потерпел крушение. Об этом написали в telegram-канале 112.

«Легкомоторный самолет рухнул на землю после того, как зацепился за линию электропередач в Пензенской области», — передает telegram-канал. По данным СМИ, инцидент произошел близ деревни Князь-Умет. В результате авиакатастрофы пилот погиб.

URA.RU направило запрос в МЧС России по Пензенской области для уточнения информации. Ответ ожидается.

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В Пензенской области Легкомоторный самолет зацепился за линию электропередач потерпел крушение. Об этом написали в telegram-канале 112. «Легкомоторный самолет рухнул на землю после того, как зацепился за линию электропередач в Пензенской области», — передает telegram-канал. По данным СМИ, инцидент произошел близ деревни Князь-Умет. В результате авиакатастрофы пилот погиб. URA.RU направило запрос в МЧС России по Пензенской области для уточнения информации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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