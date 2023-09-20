Под Пензой самолет разбился из-за линии электропередач

Самолет разбился после того, как зацепился за линию электропередач
В Пензенской области Легкомоторный самолет зацепился за линию электропередач потерпел крушение. Об этом написали в telegram-канале 112.
«Легкомоторный самолет рухнул на землю после того, как зацепился за линию электропередач в Пензенской области», — передает telegram-канал. По данным СМИ, инцидент произошел близ деревни Князь-Умет. В результате авиакатастрофы пилот погиб.
URA.RU направило запрос в МЧС России по Пензенской области для уточнения информации. Ответ ожидается.
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