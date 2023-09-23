В Подмосковье мужчина облил свою бывшую бензином и поджег

23 сентября 2023 в 23:51 Размер текста - 17 +

Уроженец Азербайджана облил свою бывшую девушку бензином и поджег Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Серпухове 49-летний уроженец Азербайджана дождался свою бывшую девушку у подъезда, облил бензином и поджег. Об этом сообщили в соцсети. «49-летний уроженец Азербайджана <…> узнал, что его бывшая девушка не ночует дома, и решил ее проучить. Он дождался ее возвращения, и, когда она подходила к дому, мужчина набросился на нее, облил бензином, поджег и спокойно ушел», — сообщили в telegram-канале Baza. Прохожие помогли девушке справиться с огнем и вызвали скорую. Женщину госпитализировали с ожогами тела и конечностей. Теперь уроженца Азербайджана разыскивают, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Ранее в Курганской области мужчина облил двух подросток бензином и поджег. Один из мальчиков получил травмы 95% тела и впоследствии скончался, передает RT.

В Серпухове 49-летний уроженец Азербайджана дождался свою бывшую девушку у подъезда, облил бензином и поджег. Об этом сообщили в соцсети. «49-летний уроженец Азербайджана <…> узнал, что его бывшая девушка не ночует дома, и решил ее проучить. Он дождался ее возвращения, и, когда она подходила к дому, мужчина набросился на нее, облил бензином, поджег и спокойно ушел», — сообщили в telegram-канале Baza. Прохожие помогли девушке справиться с огнем и вызвали скорую. Женщину госпитализировали с ожогами тела и конечностей. Теперь уроженца Азербайджана разыскивают, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Ранее в Курганской области мужчина облил двух подросток бензином и поджег. Один из мальчиков получил травмы 95% тела и впоследствии скончался, передает RT.