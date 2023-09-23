23 сентября 2023

В Подмосковье мужчина облил свою бывшую бензином и поджег

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Уроженец Азербайджана облил свою бывшую девушку бензином и поджег Фото:

В Серпухове 49-летний уроженец Азербайджана дождался свою бывшую девушку у подъезда, облил бензином и поджег. Об этом сообщили в соцсети.

«49-летний уроженец Азербайджана <…> узнал, что его бывшая девушка не ночует дома, и решил ее проучить. Он дождался ее возвращения, и, когда она подходила к дому, мужчина набросился на нее, облил бензином, поджег и спокойно ушел», — сообщили в telegram-канале Baza.

Прохожие помогли девушке справиться с огнем и вызвали скорую. Женщину госпитализировали с ожогами тела и конечностей. Теперь уроженца Азербайджана разыскивают, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Ранее в Курганской области мужчина облил двух подросток бензином и поджег. Один из мальчиков получил травмы 95% тела и впоследствии скончался, передает RT.

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В Серпухове 49-летний уроженец Азербайджана дождался свою бывшую девушку у подъезда, облил бензином и поджег. Об этом сообщили в соцсети. «49-летний уроженец Азербайджана <…> узнал, что его бывшая девушка не ночует дома, и решил ее проучить. Он дождался ее возвращения, и, когда она подходила к дому, мужчина набросился на нее, облил бензином, поджег и спокойно ушел», — сообщили в telegram-канале Baza. Прохожие помогли девушке справиться с огнем и вызвали скорую. Женщину госпитализировали с ожогами тела и конечностей. Теперь уроженца Азербайджана разыскивают, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Ранее в Курганской области мужчина облил двух подросток бензином и поджег. Один из мальчиков получил травмы 95% тела и впоследствии скончался, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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