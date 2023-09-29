29 сентября 2023

Юрист раскрыл, кто не может получить налоговый вычет за покупку квартиры

Юрист Гусятников: самозанятые и ИП не имеют права на вычет за покупку жилья
© Служба новостей «URA.RU»
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Самозанятые и предприниматели не могут получить налоговый вычет на имущество Фото:

Каждому гражданину России один раз в жизни положен налоговый вычет за приобретение имущества. Получить его можно лишь в случае соблюдения определенных условий. Но есть категории граждан, которые не имеют права на получение налогового вычета на имущество, уточнил старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. К ним, например, относятся самозанятые и ИП.

Для получения вычета обязательными условиями являются официальный доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13% (15% если доход выше пяти миллионов рублей в год); расположение объекта недвижимости на территории РФ; российское гражданство собственника. Получить вычет может каждый из собственников жилья с суммы в два миллиона рублей (260 тысяч рублей). Сумма имущественного вычета напрямую зависит от того, сколько налогов уплачено в текущем расчетном периоде

«Чем выше ваш доход, чем больше сумма уплаченных налогов, тем быстрее придет вычет. Если доход небольшой, получать вычет можно много лет — законом это не ограничивается», — передает слова эксперта «Ридус».

Случаи, когда налоговый вычет за жилье не положен:

  • Самозанятые и индивидуальны предприниматели; они платят налоги по другой ставке, то есть не 13%;
  • если человек использовал для покупки квартиры средства материнского капитала;
  • если человек приобрел апартаменты, а не жилое помещение. Апартаменты относятся к нежилому фонду, а по закону налоговый вычет на имущество положен только за покупку жилья;
  • если жилье находится на этапе строительства. Вычет будет положен только после подписания передаточного акта. Для подачи документов потребуется выписка из ЕГРН. Поэтому получить вычет в любом случае не получится, пока жилье не будет достроено;
  • если человек купил жилье у близкого родственника. В соответствии с подпунктом 11 п. 2 ст. 105.1 Налогового кодекса РФ, к близким родственника относятся родители (усыновители), супруг/супруга, дети (усыновленные), опекун (попечитель), подопечный и родные/сводные братья и сестры.

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Каждому гражданину России один раз в жизни положен налоговый вычет за приобретение имущества. Получить его можно лишь в случае соблюдения определенных условий. Но есть категории граждан, которые не имеют права на получение налогового вычета на имущество, уточнил старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. К ним, например, относятся самозанятые и ИП. Для получения вычета обязательными условиями являются официальный доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13% (15% если доход выше пяти миллионов рублей в год); расположение объекта недвижимости на территории РФ; российское гражданство собственника. Получить вычет может каждый из собственников жилья с суммы в два миллиона рублей (260 тысяч рублей). Сумма имущественного вычета напрямую зависит от того, сколько налогов уплачено в текущем расчетном периоде «Чем выше ваш доход, чем больше сумма уплаченных налогов, тем быстрее придет вычет. Если доход небольшой, получать вычет можно много лет — законом это не ограничивается», — передает слова эксперта «Ридус». Случаи, когда налоговый вычет за жилье не положен:
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© Служба новостей «URA.RU»
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