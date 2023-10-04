Алиев отказался от пятисторонней встречи по Карабаху

Ильхам Алиев отказался от участия во встрече по Нагорному Карабаху
новость из сюжетаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев решил не принимать участие в запланированной пятисторонней встрече по вопросу Карабаха. Об этом сообщает издание APA.
«Азербайджан отказался участвовать во встрече по Карабаху в Гранаде 5 октября», —
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