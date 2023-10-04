Алиев отказался от пятисторонней встречи по Карабаху

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Ильхам Алиев отказался от участия во встрече по Нагорному Карабаху Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев решил не принимать участие в запланированной пятисторонней встрече по вопросу Карабаха. Об этом сообщает издание APA.

«Азербайджан отказался участвовать во встрече по Карабаху в Гранаде 5 октября», — говорится в материале издания. Там добавили, что во встрече должны принять участие лидеры Армении, Франции, Германии, а также председатель Евросовета.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев решил не принимать участие в запланированной пятисторонней встрече по вопросу Карабаха. Об этом сообщает издание APA. «Азербайджан отказался участвовать во встрече по Карабаху в Гранаде 5 октября», — говорится в материале издания. Там добавили, что во встрече должны принять участие лидеры Армении, Франции, Германии, а также председатель Евросовета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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