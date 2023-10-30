Госдеп прокомментировал призыв исключить Турцию из НАТО

Госдеп: Турция осталась важным членом НАТО, несмотря на позицию по Газе

31 октября 2023 в 00:54 Размер текста - 17 +

Турция осталась важным членом НАТО, несмотря на позицию по палестино-израильскому конфликту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Позиция Анкары по Газе не станет поводом для исключения Турцию из НАТО. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Мэтт Миллер. «Турция, несмотря на наши разногласия по этому вопросу [палестино-израильскому конфликту], остается важным членом альянса», — передают слова Миллера РИА Новости. Такой ответ представитель Госдепа дал на вопрос об исключении Турции из НАТО после пропалестинских заявлений из Анкары. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на полуторамиллионном митинге, что его страна поддерживает жителей сектора Газа в палестино-израильском конфликте, передают «Известия». При этом Турция все дальше начала расходится с Западом в позиции по этому конфликту. Эксперты полагают, что вряд ли Эрдоган пойдет на обрушение отношений с партнерами, однако может затянуть процесс вступления Швеции в НАТО.

Позиция Анкары по Газе не станет поводом для исключения Турцию из НАТО. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Мэтт Миллер. «Турция, несмотря на наши разногласия по этому вопросу [палестино-израильскому конфликту], остается важным членом альянса», — передают слова Миллера РИА Новости. Такой ответ представитель Госдепа дал на вопрос об исключении Турции из НАТО после пропалестинских заявлений из Анкары. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на полуторамиллионном митинге, что его страна поддерживает жителей сектора Газа в палестино-израильском конфликте, передают «Известия». При этом Турция все дальше начала расходится с Западом в позиции по этому конфликту. Эксперты полагают, что вряд ли Эрдоган пойдет на обрушение отношений с партнерами, однако может затянуть процесс вступления Швеции в НАТО.