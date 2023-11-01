Муфтият Дагестана уволил двоих руководителей за высказывания о Палестине

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Визит в Югру Верховного муфтия Сирии Ахмада Бадр эд-Дин Хассуна, Сургут, мечеть, ислам, религия, мусульмане, вера, молитва
Муфтият Дагестана призвал своих сотрудников не делать самовольных заявлений Фото:
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Двое руководителей отделов Муфтията Дагестана были уволены после того, как они назвали события в Палестине «джихадом». Руководитель отдела примирения Магомед-Расул Саадуев и руководитель отдела фетв Зайнулла Атаев были сняты с должностей.

«Саадуев Магомед-Расул уволен неделю назад со своей должности», — сообщается в telegram-канале Муфтията. Также в telegram-канале «Осторожно, новости» рассказали о том, что уволенным оказался и Зайнулла Атаев. В Муфтияте добавили, что все их сотрудники получили указание не делать самовольных и громких заявлений, чтобы не беспокоить дагестанцев в связи с их менталитетом. Несмотря на это, Саадуев написал заявление, в котором утверждал, что «весь мусульманский мир считает происходящее в Палестине джихадом». Атаев, в свою очередь, поддержал своего коллегу.

Организация не одобрила такое поведение и отметила, что самовольные высказывания не приветствуются. Это не первый случай подобного поведения со стороны Саадуева, и ему уже было дано предупреждение о необходимости ответственного выражения своих мнений, заключили в Муфтияте.

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Двое руководителей отделов Муфтията Дагестана были уволены после того, как они назвали события в Палестине «джихадом». Руководитель отдела примирения Магомед-Расул Саадуев и руководитель отдела фетв Зайнулла Атаев были сняты с должностей. «Саадуев Магомед-Расул уволен неделю назад со своей должности», — сообщается в telegram-канале Муфтията. Также в telegram-канале «Осторожно, новости» рассказали о том, что уволенным оказался и Зайнулла Атаев. В Муфтияте добавили, что все их сотрудники получили указание не делать самовольных и громких заявлений, чтобы не беспокоить дагестанцев в связи с их менталитетом. Несмотря на это, Саадуев написал заявление, в котором утверждал, что «весь мусульманский мир считает происходящее в Палестине джихадом». Атаев, в свою очередь, поддержал своего коллегу. Организация не одобрила такое поведение и отметила, что самовольные высказывания не приветствуются. Это не первый случай подобного поведения со стороны Саадуева, и ему уже было дано предупреждение о необходимости ответственного выражения своих мнений, заключили в Муфтияте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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