Times of Israel раскрыл, почему Зеленский отменил поездку в Израиль Times of Israel: Зеленский отменил поездку в Израиль из-за утечки информации 07 ноября 2023 в 19:00 Размер текста - 17 + Владимира Зеленского ждут в Израиле с «распростертыми объятиями» Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский отменил свой приезд в Израиль из-за утечки информации. Об этом сообщили в газете Times of Israel. «Владимир Зеленский сегодня не приедет в Израиль, как планировалось изначально. Новости о его приезде просочились на выходных, что привело к отсрочке», — говорится в материале . Израильский чиновник отметил, что украинского главу ожидают в стране с «распростертыми объятиями». Ранее портал Axios сообщил, что Владимир Зеленский планировал посетить Иерусалим «в знак солидарности» со страной на фоне конфликта Израиля и Палестины. Однако украинский глава оказался разочарован из-за утечки данных о его визите в Израиль. Президент Украины Владимир Зеленский отменил свой приезд в Израиль из-за утечки информации. Об этом сообщили в газете Times of Israel. «Владимир Зеленский сегодня не приедет в Израиль, как планировалось изначально. Новости о его приезде просочились на выходных, что привело к отсрочке», — говорится в материале. Израильский чиновник отметил, что украинского главу ожидают в стране с «распростертыми объятиями». Ранее портал Axios сообщил, что Владимир Зеленский планировал посетить Иерусалим «в знак солидарности» со страной на фоне конфликта Израиля и Палестины. Однако украинский глава оказался разочарован из-за утечки данных о его визите в Израиль. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям