Times of Israel раскрыл, почему Зеленский отменил поездку в Израиль

Times of Israel: Зеленский отменил поездку в Израиль из-за утечки информации
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Владимира Зеленского ждут в Израиле с «распростертыми объятиями» Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский отменил свой приезд в Израиль из-за утечки информации. Об этом сообщили в газете Times of Israel.

«Владимир Зеленский сегодня не приедет в Израиль, как планировалось изначально. Новости о его приезде просочились на выходных, что привело к отсрочке», — говорится в материале. Израильский чиновник отметил, что украинского главу ожидают в стране с «распростертыми объятиями».

Ранее портал Axios сообщил, что Владимир Зеленский планировал посетить Иерусалим «в знак солидарности» со страной на фоне конфликта Израиля и Палестины. Однако украинский глава оказался разочарован из-за утечки данных о его визите в Израиль.

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Президент Украины Владимир Зеленский отменил свой приезд в Израиль из-за утечки информации. Об этом сообщили в газете Times of Israel. «Владимир Зеленский сегодня не приедет в Израиль, как планировалось изначально. Новости о его приезде просочились на выходных, что привело к отсрочке», — говорится в материале. Израильский чиновник отметил, что украинского главу ожидают в стране с «распростертыми объятиями». Ранее портал Axios сообщил, что Владимир Зеленский планировал посетить Иерусалим «в знак солидарности» со страной на фоне конфликта Израиля и Палестины. Однако украинский глава оказался разочарован из-за утечки данных о его визите в Израиль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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