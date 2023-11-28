Депутат Шеремет пословицей ответил на предложение Киева переименовать крымские города

Шеремет пословицей сравнил действия Крыма и идеи Украины о смене городов в РФ

28 ноября 2023 в 22:30 Размер текста - 17 +

«Дурак думкой богатеет, а умный делом», — сыронизировал Михаил Шеремет над идеей Украины переименовать города в Крыму Фото: Константин Михальчевский © URA.RU Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет отметил, что пока Крым развивается под российским руководством, Киев пытается внести национальную рознь путем переименования крымских городов на татарский лад. Такой контраст депутат охарактеризовал пословицей: «Дурак думкой богатеет, а умный делом». «Есть очень хорошая пословица „Дурак думкой богатеет, а умный делом“. Пока киевские провокаторы продолжают богатеть своими провокационными заявлениями и дешевыми идеями, российский Крым развивается и укрепляет межнациональное согласие», — подчеркнул Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости. Так, он отреагировал на планы Украины переименовать города Крыму в рамках так называемой «деколонизации». Шеремет пояснил, что сейчас Крым способен выдержать любые напасти. Украина и, в частности, ее президент Владимир Зеленский неоднократно заявляли о планах «вернуть» Крым. При этом против этого в настоящий момент выступают сами бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также на Украине не в первый раз предлагают переименовать крымский полуостров. Крым имеет и другие претензии к Киеву, например, связанные с водной блокадой, передает РАПСИ.

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет отметил, что пока Крым развивается под российским руководством, Киев пытается внести национальную рознь путем переименования крымских городов на татарский лад. Такой контраст депутат охарактеризовал пословицей: «Дурак думкой богатеет, а умный делом». «Есть очень хорошая пословица „Дурак думкой богатеет, а умный делом“. Пока киевские провокаторы продолжают богатеть своими провокационными заявлениями и дешевыми идеями, российский Крым развивается и укрепляет межнациональное согласие», — подчеркнул Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости. Так, он отреагировал на планы Украины переименовать города Крыму в рамках так называемой «деколонизации». Шеремет пояснил, что сейчас Крым способен выдержать любые напасти. Украина и, в частности, ее президент Владимир Зеленский неоднократно заявляли о планах «вернуть» Крым. При этом против этого в настоящий момент выступают сами бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также на Украине не в первый раз предлагают переименовать крымский полуостров. Крым имеет и другие претензии к Киеву, например, связанные с водной блокадой, передает РАПСИ.