В красной икре с Сахалина нашли личинок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Еда. Екатеринбург, деликатесы, красная икра
В предверии Нового года Россельхознадзор выявил икру с паразитами Фото:

Живые личинки нашли в сахалинской икре во время экспертизы, сырье сразу изъяли. Соответствующую информацию рассказали в Россельхознадзоре.

«Во время лабораторных в октябре у трех производителей красной икры на Сахалине в продукции нашли живые личинки рода аnisakis, нематод, скребней, трематод, цестод», — поделились с «Известиями» в приморском управлении Россельхознадзора. В службе отметили, что икра в ястыках является сырьем для изготовления готовой продукции и в продажу не поступает.

Ранее URA.RU сообщало, что к Новому году ожидается рост стоимости красной игры. Предполагается, что цены вырастут на 10-13%.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Живые личинки нашли в сахалинской икре во время экспертизы, сырье сразу изъяли. Соответствующую информацию рассказали в Россельхознадзоре. «Во время лабораторных в октябре у трех производителей красной икры на Сахалине в продукции нашли живые личинки рода аnisakis, нематод, скребней, трематод, цестод», — поделились с «Известиями» в приморском управлении Россельхознадзора. В службе отметили, что икра в ястыках является сырьем для изготовления готовой продукции и в продажу не поступает. Ранее URA.RU сообщало, что к Новому году ожидается рост стоимости красной игры. Предполагается, что цены вырастут на 10-13%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...