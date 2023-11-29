В красной икре с Сахалина нашли личинок

В предверии Нового года Россельхознадзор выявил икру с паразитами
Живые личинки нашли в сахалинской икре во время экспертизы, сырье сразу изъяли. Соответствующую информацию рассказали в Россельхознадзоре.
«Во время лабораторных в октябре у трех производителей красной икры на Сахалине в продукции нашли живые личинки рода аnisakis, нематод, скребней, трематод, цестод», — поделились с «Известиями» в приморском управлении Россельхознадзора. В службе отметили, что икра в ястыках является сырьем для изготовления готовой продукции и в продажу не поступает.
Ранее URA.RU сообщало, что к Новому году ожидается рост стоимости красной игры. Предполагается, что цены вырастут на 10-13%.
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