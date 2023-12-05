«Телеканал 360»: в Москве экстренно сел самолет со 180 пассажирами

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Аэропорт "Кольцово" во время снегопада. Екатеринбург, снег, аэропорт, нелетная погода, зима, непогода, впп, самолет, взлетно-посадочная полоса, взлетное поле
На борту самолета находились 182 человека Фото:

Летевший из Казани в Москву пассажирский самолет экстренно сел в аэропорту Шереметьево (Москва). Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. На борту находились 182 пассажира и шесть членов экипажа.

«Пассажирский самолет произвел аварийную посадку в Шереметьево», — заявил собеседник телеканала 360. Отмечается, что у самолета отказало управление стабилизации.

На его борту находились 182 пассажира и шесть членов экипажа. По данным источника, лайнер успешно приземлился в аэропорту.

URA.RU направило запрос в аэропорт. Ответ на него ожидается.

Ранее самолет Boeing-737 из Сочи благополучно совершил аварийную посадку в Челябинске. На борту было около 190 человек.

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Летевший из Казани в Москву пассажирский самолет экстренно сел в аэропорту Шереметьево (Москва). Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. На борту находились 182 пассажира и шесть членов экипажа. «Пассажирский самолет произвел аварийную посадку в Шереметьево», — заявил собеседник телеканала 360. Отмечается, что у самолета отказало управление стабилизации. На его борту находились 182 пассажира и шесть членов экипажа. По данным источника, лайнер успешно приземлился в аэропорту. URA.RU направило запрос в аэропорт. Ответ на него ожидается. Ранее самолет Boeing-737 из Сочи благополучно совершил аварийную посадку в Челябинске. На борту было около 190 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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