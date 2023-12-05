«Телеканал 360»: в Москве экстренно сел самолет со 180 пассажирами

Летевший из Казани в Москву пассажирский самолет экстренно сел в аэропорту Шереметьево (Москва). Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. На борту находились 182 пассажира и шесть членов экипажа.
«Пассажирский самолет произвел аварийную посадку в Шереметьево», — заявил собеседник телеканала 360. Отмечается, что у самолета отказало управление стабилизации.
На его борту находились 182 пассажира и шесть членов экипажа. По данным источника, лайнер успешно приземлился в аэропорту.
URA.RU направило запрос в аэропорт. Ответ на него ожидается.
Ранее самолет Boeing-737 из Сочи благополучно совершил аварийную посадку в Челябинске. На борту было около 190 человек.
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