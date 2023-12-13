Каждый пятый украинский ученый уехал из страны с начала спецоперации

С начала спецоперации на Украине и до осени 2022 года около 20% ученых из Украины эмигрировали. Об этом стало известно из исследования, опубликованного журналом Humanities and Social Sciences Communications.
«С начала спецоперации на Украине и до осени 2022 года около 18,5% украинских ученых эмигрировали <…> Эти ученые-эмигранты были одними из самых активных исследователей на Украине», — говорится в исследовании, результаты приводит РБК.
Отмечается, что теперь большинство украинских ученых работают по ненадежным контрактам в принимающих их организациях. По информации социологов, часть контрактов заключена на срок больше года. Только 14% уехавших ученых подписали долгосрочные контракты заграницей.
Большинство уехавших ученых полагают, что нахождение в принимающем учреждении усовершенствует научные способности. По результатам исследования, около 2,5% от общего числа украинских ученых в будущем могут не вернуться на родину.
Ранее украинский журнал «Фокус» сообщил, что более 300 украинских спортсменов, которые не вернулись на территорию страны, могут исключить из состава национальных сборных и лишить спортивных званий. С начала СВО Украину покинуло девять тысяч спортсменов и их тренеров.
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