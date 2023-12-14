Вучич заявил, что Россию невозможно победить

14 декабря 2023 в 22:35 Размер текста - 17 +

Вучич прокомментировал украинский конфликт Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Победить Россию нельзя, заявил президент Сербии Александр Вучич. По его словам, это поняли уже все в мире. «Если взглянуть на ситуацию на Украине, то ясно, что Россию нельзя победить в [спецоперации]. Мне кажется, это понятно уже всем. Говорю о фактах», — заявил Вучич в разговоре с РИА Новости. По его словам, по украинскому конфликту должно быть выработано решение, однако сейчас его нет ни у американцев, ни у президента РФ Владимира Путина. Сербский лидер отметил, что именно поэтому конфликт будет длиться долго.

Победить Россию нельзя, заявил президент Сербии Александр Вучич. По его словам, это поняли уже все в мире. «Если взглянуть на ситуацию на Украине, то ясно, что Россию нельзя победить в [спецоперации]. Мне кажется, это понятно уже всем. Говорю о фактах», — заявил Вучич в разговоре с РИА Новости. По его словам, по украинскому конфликту должно быть выработано решение, однако сейчас его нет ни у американцев, ни у президента РФ Владимира Путина. Сербский лидер отметил, что именно поэтому конфликт будет длиться долго.