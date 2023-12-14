Цены на советские елочные игрушки достигли 10 млн рублей

15 декабря 2023 в 00:22 Размер текста - 17 +

Самые дорогие елочные игрушки продают в Ростове-на-Дону Фото: Денис Моргунов © URA.RU Россияне начали выставлять на продажу наборы елочных игрушек со времен СССР. Самым дорогим оказался набор за десять миллионов рублей, следует из объявления на сервисе Avito. Следуя объявлению о продаже, житель Ростова-на-Дону продает за десять миллионов рублей большой набор старинных елочных игрушек, которые сохранились со временем СССР, передает газета «Известия». Еще один ростовчанин назвал свой набор редчайшим и запрашивает за коллекцию пять миллионов рублей. Коллекционер из Омска оценил свои раритетные игрушки в 4,25 миллиона рублей. Он отметил, что готов торговаться и договариваться об устраивающей цене. В Республике Адыгея выставили на продажу шесть елочных игрушек СССР за четыре миллиона рублей. Российские школьники рассказали, какие ждут подарки на Новый год. Самыми желанными для детей стали смартфоны, наушники, колонки, планшеты или VR-гарнитура. На втором месте оказались наборы конструкторов по мотивам популярных компьютерных игр, например, Minecraft.

Россияне начали выставлять на продажу наборы елочных игрушек со времен СССР. Самым дорогим оказался набор за десять миллионов рублей, следует из объявления на сервисе Avito. Следуя объявлению о продаже, житель Ростова-на-Дону продает за десять миллионов рублей большой набор старинных елочных игрушек, которые сохранились со временем СССР, передает газета «Известия». Еще один ростовчанин назвал свой набор редчайшим и запрашивает за коллекцию пять миллионов рублей. Коллекционер из Омска оценил свои раритетные игрушки в 4,25 миллиона рублей. Он отметил, что готов торговаться и договариваться об устраивающей цене. В Республике Адыгея выставили на продажу шесть елочных игрушек СССР за четыре миллиона рублей. Российские школьники рассказали, какие ждут подарки на Новый год. Самыми желанными для детей стали смартфоны, наушники, колонки, планшеты или VR-гарнитура. На втором месте оказались наборы конструкторов по мотивам популярных компьютерных игр, например, Minecraft.