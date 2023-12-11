Что хотят школьники в подарок на Новый год

На Новый год школьники больше всего хотят получить смартфоны и гаджеты. Такими данными делится онлайн-школы Rebotica, которая провела собственное исследование.
«Школьники обожают технологии, поэтому разные гаджеты, такие как смартфоны, наушники, колонки, планшеты или VR-гарнитура станут отличным подарком. Эти устройства не только развивают разные важные навыки, но и приносят детям удовольствие от использования», — передает «
На втором месте в списке самых желаемых подарков школьники выделили конструкторы. Им особо нравятся наборы по мотивам популярных компьютерных игр, например, Minecraft. Также школьники не против получить на Новый год и спортивную экипировку или путешествие. Так, многие ответили, что хотели бы получить в подарок сноуборд, горные лыжи или поездку в горы.
Кроме того, школьники назвали онлайн-курсы, которые хотят пройти. Большинство выбрало обучение IT, разработке игр и 3D- моделлинг. На пятом месте в списке желаемых подарков оказались видеоигры и консоли.
Чтобы не покупать подарки в последний момент, URA.RU подготовило полезный чек-лист. Самое главное — к празднику надо заранее подготовиться, выбрать наряд, выбрать место, продумать меню и подготовить подарки. Также агентство рассказывало, от чего нужно избавиться перед Новым годом, чтобы стать счастливее.
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