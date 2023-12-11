Что хотят школьники в подарок на Новый год

Rebotica: большинство школьников хотят получить гаджеты на Новый год

11 декабря 2023 в 10:11 Размер текста - 17 +

Многие школьники отметили, что хотят получить конструктор на Новый год Фото: Денис Моргунов © URA.RU На Новый год школьники больше всего хотят получить смартфоны и гаджеты. Такими данными делится онлайн-школы Rebotica, которая провела собственное исследование. «Школьники обожают технологии, поэтому разные гаджеты, такие как смартфоны, наушники, колонки, планшеты или VR-гарнитура станут отличным подарком. Эти устройства не только развивают разные важные навыки, но и приносят детям удовольствие от использования», — передает « Газета.Ru » результаты исследования. Новость по теме Как правильно украсить елку на Новый 2024 год Дракона На втором месте в списке самых желаемых подарков школьники выделили конструкторы. Им особо нравятся наборы по мотивам популярных компьютерных игр, например, Minecraft. Также школьники не против получить на Новый год и спортивную экипировку или путешествие. Так, многие ответили, что хотели бы получить в подарок сноуборд, горные лыжи или поездку в горы. Кроме того, школьники назвали онлайн-курсы, которые хотят пройти. Большинство выбрало обучение IT, разработке игр и 3D- моделлинг. На пятом месте в списке желаемых подарков оказались видеоигры и консоли. Чтобы не покупать подарки в последний момент, URA.RU подготовило полезный чек-лист. Самое главное — к празднику надо заранее подготовиться, выбрать наряд, выбрать место, продумать меню и подготовить подарки. Также агентство рассказывало, от чего нужно избавиться перед Новым годом, чтобы стать счастливее. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На Новый год школьники больше всего хотят получить смартфоны и гаджеты. Такими данными делится онлайн-школы Rebotica, которая провела собственное исследование. «Школьники обожают технологии, поэтому разные гаджеты, такие как смартфоны, наушники, колонки, планшеты или VR-гарнитура станут отличным подарком. Эти устройства не только развивают разные важные навыки, но и приносят детям удовольствие от использования», — передает «Газета.Ru» результаты исследования. На втором месте в списке самых желаемых подарков школьники выделили конструкторы. Им особо нравятся наборы по мотивам популярных компьютерных игр, например, Minecraft. Также школьники не против получить на Новый год и спортивную экипировку или путешествие. Так, многие ответили, что хотели бы получить в подарок сноуборд, горные лыжи или поездку в горы. Кроме того, школьники назвали онлайн-курсы, которые хотят пройти. Большинство выбрало обучение IT, разработке игр и 3D- моделлинг. На пятом месте в списке желаемых подарков оказались видеоигры и консоли. Чтобы не покупать подарки в последний момент, URA.RU подготовило полезный чек-лист. Самое главное — к празднику надо заранее подготовиться, выбрать наряд, выбрать место, продумать меню и подготовить подарки. Также агентство рассказывало, от чего нужно избавиться перед Новым годом, чтобы стать счастливее.