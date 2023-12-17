Newsweek: Путин намекнул на готовность России наладить отношения с США

17 декабря 2023 в 23:20 Размер текста - 17 +

Если в Америке научатся уважать других, то появятся условия для улучшения отношений, подчеркнул Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Высказывание президента России Владимира Путина про то, что с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером связана деловая внешнеполитическая линия, которая помогла сделать отношения между странами лучше, можно расценивать как сигнал для Вашингтона к улучшению отношений между странами. Об этом пишет Newsweek. Новость по теме Умер пророссийский экс-госсекретарь США: его отношение к РФ, позиция по Украине «Это заявление было очень четким приглашением к улучшению отношений между Россией и Западом», — считают журналисты издания Майкл Гфеллер и Дэвид Ранделл. Путин заявил, что Россия готова строить отношения с США, но имперская политика Штатов мешает. Когда в Америке научатся уважать других, тогда появятся условия для улучшения отношений, подчеркнул президент. Америка продолжают финансировать Украину, чтобы находиться в более выгодном положении. В этом случае потери несут украинцы, а не армия США. Но ставка на победу Киева не сыграла, а налогоплательщикам Америки надоело платить пенсию украинским госслужащим. Запад поддерживает конфликт, который уже унес тысячи жизней, отмечается в статье. Путин в своем письме к супруге американского политика Нэнси Киссинджер заявил, что Киссинджер был выдающимся дипломатом и государственным деятелем, пользующимся авторитетом по всему миру. Президент также отметил, что имя Киссинджера связано с принятием прагматичной внешнеполитической линии, которая способствовала снижению напряженности международных отношений и укреплению глобальной безопасности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Высказывание президента России Владимира Путина про то, что с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером связана деловая внешнеполитическая линия, которая помогла сделать отношения между странами лучше, можно расценивать как сигнал для Вашингтона к улучшению отношений между странами. Об этом пишет Newsweek. «Это заявление было очень четким приглашением к улучшению отношений между Россией и Западом», — считают журналисты издания Майкл Гфеллер и Дэвид Ранделл. Путин заявил, что Россия готова строить отношения с США, но имперская политика Штатов мешает. Когда в Америке научатся уважать других, тогда появятся условия для улучшения отношений, подчеркнул президент. Америка продолжают финансировать Украину, чтобы находиться в более выгодном положении. В этом случае потери несут украинцы, а не армия США. Но ставка на победу Киева не сыграла, а налогоплательщикам Америки надоело платить пенсию украинским госслужащим. Запад поддерживает конфликт, который уже унес тысячи жизней, отмечается в статье. Путин в своем письме к супруге американского политика Нэнси Киссинджер заявил, что Киссинджер был выдающимся дипломатом и государственным деятелем, пользующимся авторитетом по всему миру. Президент также отметил, что имя Киссинджера связано с принятием прагматичной внешнеполитической линии, которая способствовала снижению напряженности международных отношений и укреплению глобальной безопасности.