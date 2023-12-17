17 декабря 2023

Newsweek: Путин намекнул на готовность России наладить отношения с США

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Владимир Путин на 4 съезде железнодорожников. Москва, путин владимир
Если в Америке научатся уважать других, то появятся условия для улучшения отношений, подчеркнул Путин Фото:

Высказывание президента России Владимира Путина про то, что с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером связана деловая внешнеполитическая линия, которая помогла сделать отношения между странами лучше, можно расценивать как сигнал для Вашингтона к улучшению отношений между странами. Об этом пишет Newsweek.

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«Это заявление было очень четким приглашением к улучшению отношений между Россией и Западом», — считают журналисты издания Майкл Гфеллер и Дэвид Ранделл. Путин заявил, что Россия готова строить отношения с США, но имперская политика Штатов мешает. Когда в Америке научатся уважать других, тогда появятся условия для улучшения отношений, подчеркнул президент.

Америка продолжают финансировать Украину, чтобы находиться в более выгодном положении. В этом случае потери несут украинцы, а не армия США. Но ставка на победу Киева не сыграла, а налогоплательщикам Америки надоело платить пенсию украинским госслужащим. Запад поддерживает конфликт, который уже унес тысячи жизней, отмечается в статье.

Путин в своем письме к супруге американского политика Нэнси Киссинджер заявил, что Киссинджер был выдающимся дипломатом и государственным деятелем, пользующимся авторитетом по всему миру. Президент также отметил, что имя Киссинджера связано с принятием прагматичной внешнеполитической линии, которая способствовала снижению напряженности международных отношений и укреплению глобальной безопасности.

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Высказывание президента России Владимира Путина про то, что с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером связана деловая внешнеполитическая линия, которая помогла сделать отношения между странами лучше, можно расценивать как сигнал для Вашингтона к улучшению отношений между странами. Об этом пишет Newsweek. «Это заявление было очень четким приглашением к улучшению отношений между Россией и Западом», — считают журналисты издания Майкл Гфеллер и Дэвид Ранделл. Путин заявил, что Россия готова строить отношения с США, но имперская политика Штатов мешает. Когда в Америке научатся уважать других, тогда появятся условия для улучшения отношений, подчеркнул президент. Америка продолжают финансировать Украину, чтобы находиться в более выгодном положении. В этом случае потери несут украинцы, а не армия США. Но ставка на победу Киева не сыграла, а налогоплательщикам Америки надоело платить пенсию украинским госслужащим. Запад поддерживает конфликт, который уже унес тысячи жизней, отмечается в статье. Путин в своем письме к супруге американского политика Нэнси Киссинджер заявил, что Киссинджер был выдающимся дипломатом и государственным деятелем, пользующимся авторитетом по всему миру. Президент также отметил, что имя Киссинджера связано с принятием прагматичной внешнеполитической линии, которая способствовала снижению напряженности международных отношений и укреплению глобальной безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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